Maserati GranTurismo Folgore come non l'avete ancora vista. Video

Un mini-documentario per scaldare l'atmosfera in vista del debutto, in programma per il 2023. Come cambia il design esterno

L'auto è pronta e in forma campionato, aspetta solo il nulla osta per scendere in campo. Maserati GranTurismo Folgore ha sbrigato ormai tutte le pratiche che la separano dal primo stadio, quello di prototipo, ad una fase di avvicinamento alla vendita al pubblico. Orgoglioso, il brand pubblica ora un video con protagonista un esemplare senza più alcuna camuffatura. Le riprese hanno come contesto le strade californiane, alla guida è il capo del design Klaus Busse. E a proposito di stile: il prodotto finito manterrà lo stesso aspetto delle concept, pare.

ALTA TENSIONE Nuova GranTurismo Folgore offrirà uno sprint da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h. Nessuna sorpresa, dal momento che l'edizione 100% elettrica della GT modenese utilizza una configurazione a tre motori e trazione integrale, per una potenza di circa 1.200 CV. Transizione ''soft'': GranTurismo Folgore il veicolo che inaugurerà il futuro full electric del Tridente, ma una volta in vendita (2023?) la nuova generazione sarà disponibile anche con motore V8.

SOMIGLIANZE Nonostante dunque sia un'auto completamente nuova, GranTurismo Folgore condivide molti tratti di design con la GranTurismo uscente. Il profilo laterale si caratterizza per un lungo cofano che degrada in un parabrezza leggermente inclinato, mentre gli spessi montanti posteriori saranno senza dubbio adornati dai tridenti Maserati. La griglia ha una forma simile a quella della supercar MC20, idem i fari anteriori. Sebbene infine non si conoscano ancora i valori di autonomia delle batterie (sappiamo solo che beneficeranno di inverter di derivazione Formula E), Maserati sostiene come una carica completa sarà ''soddisfacente per i nostri clienti''. Alla prossima puntata.

Maserati GranTurismo Folgore, appuntamento nel 2023

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/09/2022