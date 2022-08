Maserati Grecale PrimaSerie, limited edition che non parla l'italiano

In principio fu una Grecale in versione ''marziana'', ora la collana di edizioni speciali del SUV Maserati si arricchisce della seconda perla. Peccato venga riservata - sembra - solo agli Stati Uniti. Dopo Grecale ''Mission from Mars'', a meno di cinque mesi dal debutto ecco Maserati Grecale PrimaSerie, seconda espressione del programma Maserati Fuoriserie dedicato alla mini-Levante, nonché il secondo modello PrimaSerie, dopo il primo basato sulla supercar MC20. Il Tridente ne produrrà due versioni distinte, per una tiratura complessiva di soli 325 esemplari.

FIGLIA DI NETTUNO La prima proposta prende le mosse dalla top di gamma Grecale Trofeo, l'edizione spinta dal 3 litri V6 Nettuno da 530 cv. Si riconosce per la vernice Giallo Corse, per i cerchi da 21 pollici, per le pinze freno dipinte di rosso. L'abitacolo è immerso in finiture in fibra di carbonio 3D con cuciture sul poggiatesta che recano la scritta ''PrimaSerie'' su pelle nera. Il pacchetto Premium Plus, di serie, aggiunge volante riscaldato, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati, sistema audio Sonus a 21 altoparlanti. A parte, si possono inoltre opzionare i pedali in acciaio inossidabile, la ricarica wireless, l'head-up display e una presa nel bagagliaio.

UNA E TRINA La seconda versione è invece basata su Grecale Modena, la Grecale cioè equipaggiata di 2 litri quattro cilindri mild hybrid da 330 cv. I colori proposti sono il Bianco Astro, il Blu Nobile e il Grigio Cangiante. Indipendentemente dalla tinta, tutte quanto sfoggiano le cuciture PrimaSerie sul poggiatesta e i cerchi ''Pegaso'' da 21 pollici. L'auto bianca ha interni rossi con cuciture grigie, finiture in nero pianoforte e pinze rosse, la variante blu ha interni neri con cuciture blu e pinze freni blu, la grigia infine ottiene interni bianchi con cuciture grigie e le solite finiture in nero pianoforte. Tutte e tre ricevono il pacchetto Premium Plus di cui sopra, così come tutte le altre opzioni a disposizione sulla Trofeo PrimaSerie: l'unica differenza è il portellone elettrico ''hands free'', che sulla Trofeo è di serie e sulla Modena è a pagamento.

AMERICA FIRST A proposito: il prezzo? Maserati non ne parla, sappiamo solo che le 325 Grecale PrimaSerie verranno associate a un piano di manutenzione prepagato di 50.000 miglia di quattro anni e che gli ordini apriranno in autunno. Ma solo negli USA.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/08/2022