Attacco al Potere. Grecale contro Porsche Macan: 1st round

Un tempo, a disputare il match più appassionante tra nazioni ad alto numero di ottani erano le sportive. Oggi, il ''super classico'' Italia-Germania lo giocano i SUV. Finalmente Maserati Grecale esce allo scoperto, è assetata di successo e cerca con lo sguardo la propria avversaria. Che ha più esperienza di lei, che non ha più nulla da dimostrare e che, proprio perché a fine carriera (o quasi), forse ora è vulnerabile. Il parallelismo tra Grecale e Porsche Macan è tra i più naturali dell'intero panorama SUV odierno. In attesa di guidarla, quali credenziali oppone alla tedesca il fratellino di Levante? Vi proponiamo una prima comparativa a tavolino.

Maserati vs Porsche: Italia vs Germania

In termini di dimensioni, Maserati Grecale misura 4 metri e 85 di lunghezza, con un'altezza di 1 metro e 67 e una larghezza di 1 metro e 98. Porsche Macan è leggermente più compatta, con una lunghezza di 4 metri e 73, un'altezza di 1 metro e 62, una larghezza di 1 metro e 92.

DE GUSTIBUS Quanto allo stile, fondamentalmente ambedue i marchi hanno fatto un ottimo lavoro: sia Grecale, sia Macan (ristilizzata nel 2021), sprizzano carisma da ogni poro. La preferenza per l'uno o per l'altro è una questione squisitamente individuale. Come è comune di questi tempi, entrambe sono dotate di illuminazione a LED a ciascuna estremità. Grecale verrà proposta in più colorazioni, inoltre - se sei un cliente che può permetterselo - il programma di personalizzazione Fuoriserie soddisferà felicemente le tue fantasie più sfrenate. Ma anche per Macan è disponibile un vasto programma di customizzazione dedicato ai clienti insoddisfatti dell'offerta standard. Belle a parimerito.

Maserati Grecale a muso duro contro Porsche Macan

Ultimamente, per farti notare dal consumatore di lusso hai bisogno di una pletora di schermi, e così anche Grecale salta sul carro. Maserati Intelligent Assistant risolve il tema della multimedialità attraverso un display touch da 12,3 pollici, collegato a uno schermo più piccolo da 8,8 pollici appena sotto, che si occupa delle funzioni ausiliarie del veicolo. Il grande quadro strumenti digitale mostra le informazioni di guida, persino l'orologio è ora una sorta di schermo che può diventare una bussola o un'interfaccia per i controlli vocali. Un quarto schermo, infine, assiste i passeggeri posteriori. Sonus Faber fornisce il sistema audio 3D di serie con 14 altoparlanti, ma se si specifica l'opzione High Premium gli altoparlanti salgono a quota 21. In termini di tecnologia, Porsche perde: cockpit frontale da soli 4,8 pollici, schermo di infotainment da 10,9 pollici, un sistema audio Bose a 14 altoparlanti (di serie su Macan Turbo), con configurazione Burmester a 16 altoparlanti in opzione. Ah, e niente Android Auto.

Grecale vs Macan: il posto guida

SALOTTI BUONI L'abitacolo di Grecale è inondato di materiali di prima qualità come legno, fibra di carbonio e pelle. Maserati promette anche lo spazio migliore della categoria per il vano posteriore, in ogni possibile dimensione che puoi misurare: spazio per le spalle, spazio per la testa, spazio per le gambe, spazio nel bagagliaio (570 litri la Trofeo, 535 litri Grecale GT e Modena) e stivaggio interno. In questo senso, Macan risponde con un volume di carico da 458 litri, ma - ricordiamolo - è sensibilmente più corta. A bordo, varie opzioni di pelle e finiture, tra cui legno, alluminio, fibra di carbonio e altro ancora. Sull'una come sull'altra, non ti sentirai per nulla trascurato.

La Grecale ''entry level'' è Grecale GT, equipaggiata di 2 litri ibrido leggero a quattro cilindri che sviluppa una rispettabile potenza di 300 CV. La Macan con le specifiche più basse, d'altra parte, maneggia i ''soli'' 265 CV del suo 2 litri quattro cilindri turbo benzina non elettrificato. All'altra estremità della scala, il V6 biturbo da 2,9 litri di Macan Turbo genera 441 CV, ma anche questo non basta ad assegnarle il primato. Solo al centro della gamma il V6 di Macan S da 380 CV supera il 2 litri mild hybrid da 330 CV di Grecale Modena, mentre Grecale Trofeo e il suo 3 litri V6 biturbo da 530 CV benedetto dal dio Nettuno (MC20 docet) è iscritta letteralmente in un campionato a parte.

Maserati Grecale GT

TRASMISSIONE Sia l'italiana, sia la tedesca, adottano di serie la trazione integrale, con Grecale che si avvale di un sistema con differenziale posteriore meccanico autobloccante, e quello di Macan sfrutta invece l'ultima evoluzione del sofisticato Porsche Traction Management. Cambio automatico a 8 rapporti con convertitore di coppia per la Maserati, cambio doppia frizione PDK a 7 marce per il SUV di Stoccarda: per esprimere una valutazione oggettiva, la Maserati andrà guidata (e possibilmente, in pista). E la pietra di paragone, sarà l'agilissima Macan T.

Porsche Macan S

ELETTRICHE Sia Maserati che Porsche stanno lavorando alle versioni elettriche dei rispettivi crossover, entrambi attesi nel 2023: beh, Grecale Folgore è indubbiamente un nome più espressivo di Macan EV, ma il vantaggio dell'italiana potrebbe terminare qui. Sappiamo che Grecale full electric adotterà la tecnologia a 400 Volt e che il motore esprimerà una potenza di circa 670 CV e una coppia massima di 590 Nm. Porsche farà le cose ancora meglio, lanciando Macan elettrica con l'architettura elettrica da 800 Volt della Taycan, modello rispetto al quale l'autonomia sarà anche superiore, circa 600 km. I dati sulla potenza devono invece ancora essere discussi. Su entrambe le sponde, in ogni caso, prospettive entusiasmanti.

La Macan più economica attualmente disponibile viene venduta a 69.950 euro, mentre Grecale GT verrà lanciata con un prezzo base di 76.470 euro, una cifra cioè a metà strada tra Macan e Cayenne. Quanto all'alto di gamma, Macan Turbo parte da 96.000 euro circa, mentre per Grecale Trofeo (sensibilmente più potente) servirà un assegno ai sei cifre (114.950 euro). D'altra parte, un Tridente sul cofano è un accessorio ancora più esclusivo di uno stemma con la Cavallina.

Grecale contro Macan: anche una questione di...Patria

Non è corretto esprimere un giudizio secco prima ancora di aver guidato una delle due candidate, ma proviamoci. Grecale è più spaziosa, più prestante, più evoluta dal punto di vista multimediale. Ma è anche più costosa e non si conoscono fino in fondo né il feeling di guida (sotto questo aspetto, la piattaforma Giorgio vale in ogni caso come ottima garanzia), né l'affidabilità, specie lato elettronica. Sta al singolo, a questo punto, compiere una scelta: più conservativa, o più emotiva. O più...patriottica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/03/2022