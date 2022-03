Maserati Grecale, segui la diretta streaming della world premiere

È il grande giorno, è il Maserati Grecale Day. Inizialmente in programma per lo scorso autunno, la presentazione dell'attesissimo SUV compatto modenese venne posticipata a causa della crisi dei semiconduttori, fattore per colpa del quale il Tridente dovette allora rivedere in corsa la tabella di marcia della produzione. Ora invece Grecale è pronta per davvero: appuntamento con la world premiere digitale nel primo pomeriggio (ore 14) di oggi martedì 22 marzo 2022. Clicca Play qui sotto al momento fatidico.

PARLAMI DI TE L'abbiamo intravista numerose volte, ma sempre vestita di abito mimetico. Abbiamo speculato a lungo sulle sue possibili motorizzazioni, ma senza mai giungere a una conclusione esatta. Sappiamo che esisterà un'edizione più sportiva, Maserati Trofeo, e che successivamente al lancio (2023?) entrerà a far parte della gamma anche la controfigura 100% elettrica (Grecale Folgore). Ma non abbiamo mai risolto il rebus propulsori fino in fondo. Così come ancora in larga parte avvolti dal mistero sono gli interni e tutte le soluzioni di design, comfort, tecnologie di bordo e di dinamica di guida. Finalmente, ora conosciamo Grecale sotto ogni punto di vista. Conosceremo anche il listino prezzi? Forse sì.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/03/2022