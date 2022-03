Granturismo E: le prime foto spia della Maserati elettrica

Dopo le anticipazioni e le foto spia della nuova Maserati Granturismo con motore tradizionale, ecco le prime immagini della Maserati GranTurismo elettrica, in fase di collaudo tra i ghiacci. La versione Coupé dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, mentre la versione GranCabriolet potrebbe fare la sua prima apparizione pubblica già entro la fine del 2022. Rispetto alle sorelle con motore tradizionale, le differenze vanno oltre l'assenza dei tubi di scarico. Da quello che si vede nelle immagini i cambiamenti principali riguardano le prese d'aria nel paraurti anteriore, che sono finte, e il riposizionamento del tappo per il rifornimento: ora non più nella tre-quarti posteriore sinistra, ma accanto al porta-targa. Anche i cerchi sembrano dedicati e dotati di un disegno più aerodinamico: quasi lenticolare.

Maserati Granturismo E elettrica: la presa di ricarica è accanto al porta-targa

NON SOLO EV Da quello che si sa, la nuova Maserati manterrà un design ispirato alla tradizione, rifuggendo i modernismi estremi proposti da altri costruttori. Allo stesso modo sarà tradizionale l'impostazione generale, con dimensioni generose per comunicare la propria presenza sulla strada, ma spazio a bordo - abbondante - solo per due passeggeri e relativo bagaglio. Quello su cui ancora non possiamo sbilanciarci è la scheda tecnica: su potenza del motore, capacità della batteria, autonomia e tempi di ricarica, non sono trapelate indiscrezioni. È probabile, tuttavia, che non vedremo numeri da primato da questa versione, visto che la contemporanea presenza in gamma di altre motorizzazioni proposte sulla medesima piattaforma potrebbe non consentire un'ottimizzazione particolarmente spinta dell'architettura EV.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/03/2022