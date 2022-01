Maserati Grecale, nuove foto spia. Gli interni ci dicono che...

La confezione a poco a poco si apre e il contenuto, a poco a poco, si fa sempre meno misterioso. Dall'ultimo rullino di immagini spia, ecco Maserati Grecale dalla miglior visuale sin qui catturata. La visuale esterna in primo piano e - per la prima volta - pure dalla prospettiva interna.

Maserati Grecale, gli interni

VEDI ANCHE

ESTERNI Carrozzeria sempre avvolta in mantello blu mimetico blu, ma della quale prendono consistenza il cofano rigonfio, le grandi prese d'aria nella parte inferiore del paraurti, i fianchetti posteriori rigonfi, lo scarico quadruplo (probabile esclusiva della versione Trofeo): in generale, un aspetto più sportiveggiante di Levante.

Maserati Grecale, la fiancata

INTERNI In abitacolo, Grecale ancora nasconde tutto quel che può, lasciando alla mercé degli sguardi alcuni squisiti dettagli come il volante con pulsanti a sfioramento e maxi paddle, il cruscotto digitale e il display centrale di infotainment sdoppiato in parte superiore ed inferiore, oltre che leggermente ricurvo.

Maserati Grecale, debutto vicino

MOTORI Tutti i dettagli del gruppo propulsore restano infine ancora avvolti nel mistero, anche se le opzioni più probabili sono sempre il quattro cilindri 2 litri turbo per la versione base e il tre litri V6 biturbo per Grecale Trofeo. Non siamo gli unici a mostrare impazienza: anche Porsche Macan Turbo, BMW X3 M e Mercedes-AMG GLC 63 chiedono con insistenza notizie. Presto saranno accontentate.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/01/2022