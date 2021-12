Apparizioni: è nuova Maserati MC20 Cabrio. Ecco quando esce

Prima uscita in strada per l'MC20 a cielo aperto. Che è quasi pronta, e che anticiperà un'MC20 full electric. Le foto del prototipo

Tanto tuonò, che piovve. Ma anziché aprire l'ombrello, addirittura lei si spoglia. Lei è Maserati MC20, la supersportiva che rilancia il marchio modenese nella mischia delle luxury sportscar, e che ora è pronta a declinarsi anche in formato a cielo aperto. Maserati MC20 Cabrio muove i primi passi fuori dai cancelli della fabbrica di via Ciro Menotti: e - pensa un po' che coincidenza - già un fotografo è appostato per immortalare il momento speciale.

Maserati MC20 Cabrio è pronta a scendere in battaglia

CRUDELTÀ SOFFICE Il prototipo che si concede una sgambata per le strade della sua città natale è avvolto - non a caso - in camouflage celeste. Anche il tettuccio è ricoperto da nastro adesivo, ma sarebbe una sorpresa se una volta priva di tuta mimetica, MC20 Cabrio non sfoggiasse un tetto in tela: d'accordo che l'immagine, rispetto a una Grancabrio, è molto più aggressiva, hi-tech, più spider che non cabriolet. Ma MC20 è innanzitutto un membro Maserati, e a un tocco di eleganza vintage non dovrebbe rinunciare. Staremo a vedere.

MC20 Cabrio, appuntamento a metà 2022

IL DIO DEL CIELO Come MC20 Coupé, anche la Cabrio adotterà una scocca interamente in fibra di carbonio e materiali compositi, chiaramente rinforzata ai lati per ovviare alla minor rigidità dovuta alla mancanza di del tettuccio. Dietro l'abitacolo, a pulsare sarà sempre il divino Nettuno: nel V6 biturbo da 3 litri, Maserati verserà qualche cavallo in più rispetto ai 630 cv originali? Non è dato sapere. Così come ancora imprecisa è la data di uscita: estate 2022. MC20 Cabrio la seconda di una trilogia: tempo il 2023, e sarà MC20 elettrica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/12/2021