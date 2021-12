Beckham, l'ultima fiamma è una Maserati MC20. Anzi, DBMC20

Che su David Beckham le auto sportive esercitassero un discreto fascino, non è chissà quale novità. Non è un mistero nemmeno che all'ex capitano della nazionale inglese piaccia anche pestare sul gas. L'ultima sua passione è Maserati. Non solo Beckham ha acquistato una MC20: ne guiderà una super personalizzata, con tanto di targhetta ad hoc. Che non poteva che recare la sigla ''''DBMC20''.

Maserati DBMC20: su misura per David Beckham

VEDI ANCHE

SPECIAL GUEST Dalla scorsa primavera, Becks è testimonial del Tridente. Tramite i profili social, ora Maserati fa sapere di aver in cascina la prima edizione speciale, frutto del programma Fuoriserie, della sua supercar a motore centrale. Edizione della quale, proprio la soccer star britannica sarà il fortunato proprietario. In attesa di guidare la sua personalissima MC20, Beckham ha fatto visita alla sede dell'azienda. E non si è fatto mancare qualche giro di pista all'Autodromo di Modena per prendere confidenza con la sua prossima ''utilitaria''. Il feedback? Clicca Play qui sotto per la Beckham-recensione. Mai completa e professionale, tuttavia, come la prova del nostro Giorgio...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2021