Vendesi auto usata: telefonare Beckham ore pasti

Sul sito Auto Trader è comparso un annuncio, postato da Aston Martin Works, non esattamente per tutte le tasche, ma decisamente interessante. A poterselo permettere, l'occasione è di quelle da non perdere: una Aston Martin AMV8 Volante. L'auto, di un particolare color vinaccia, è uno dei soli 78 esemplari in circolazione del modello, e dopo essere stata esposta al London Classic Car Show nel febbraio di quest’anno, è ora in vendita al prezzo non propriamente abbordabilissimo di 445mila sterline (493.469 euro).

LA STORIA A essere speciale non è soltanto l'auto, ma anche il suo proprietario storico: la AMV8 Volante è appartenuta infatti per 15 anni a uno dei calciatori più famosi del mondo: David Beckham. La stella del Manchester United (ma anche di Real Madrid, LA Galaxy, PSG e Milan) comprò l'auto nel 2003, e la fece immatricolare con la targa personalizzata DB1001: ci sono molte foto scattate dai paparazzi che testimoniano il suo utilizzo, anche in coppia con l'altrettanto famosa consorte Victoria Adams, oggi stilista e celebre per aver fatto parte delle Spice Girls. Nonostante l'auto sia stata effettivamente molto utilizzata dalla coppia, al punto che il campione se la fece spedire a Madrid quando militò per quattro anni nella squadra spagnola del Real, il venditore assicura le perfette condizioni dell'esemplare. David Beckham si separò poi dalla vettura nel 2018.

I DETTAGLI La Aston Martin AMV8 Volante, se siete interessati all'acquisto, presenta interni in radica di noce e pelle color crema, e monta un motore V8 da 432 CV, con cambio manuale a cinque marce. Non manca anche un pacchetto che la rende ancora più performante della versione base, raggiungendo uno 0-96 km/h da 5,2 secondi e una velocità massima di 270 km/h. A impreziosirla ulteriormente anche i cerchi originali Ronal, oggi fuori produzione. Se non siete ancora convinti possiamo aggiungere che c'è una garanzia di 12 mesi sull'acquisto. Ora siamo sicuri che non avrete più indugi.