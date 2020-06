CONTAMINAZIONI Tempi strani, e proprio per questo, ancora più avvincenti. Porsche che si dà all'elettrico, Ferrari che converge verso l'ibrido, Aston Martin che si mette a costruire moto. AMB 001 il nome del modello a tiratura limitata che Aston Martin è impegnata a sviluppare insieme a Brough Superior, marchio british noto per essere stato scelto spesso e volentieri, nel corso degli anni, da Lawrence d'Arabia. 100 esemplari soltanto, consegne entro la fine del 2020. Dopo il reveal ad Eicma 2019, il prototipo è ora sceso in pista a Pau-Arnos in Francia. Nel video qui sotto, ecco che effetto fa una Aston a due ruote.

100% ASTON Decorata con la tradizionale livrea Aston Martin Camo, la AMB 001 hs un design assai particolare e soprattutto può contare su un grado di tecnologia molto elevato. Sia per gli standard moto, sia per quelli auto. Geometria del telaio, ergonomia e comportamento dinamico, a loro volta restituiranno - nelle intenzioni dei suoi padri - sensazioni speciali. Ammiriamo intanto la pinna in alluminio che corre lungo l'intera lunghezza del serbatoio in fibra di carbonio, passando sotto la sella e sbucando sul retro.

TURBO ANCHE IL PREZZO Mentre il focus del test in pista è la ciclistica, in parallelo proseguono i test al banco del motore. Che nel caso della AMB 001 è un bicilindrico a V con turbocompressore e una potenza di 180 cv, soluzione unica nel settore motociclistico. Il kit di sovralimentazione include pure l'intercooler: il collettore di aspirazione sovradimensionato conferisce alla V-Twin un aspetto quasi da supercar. E della supercar, l'Aston bike copia anche il prezzo: 108.000 euro. Suvvia, il prezzo è Iva inclusa...