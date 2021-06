IL MAKING OF La più sportiva delle Maserati dai tempi della MC12 (realizzata su base Ferrari Enzo) del 2004, la MC20 viene prodotta a Modena. Noi l’abbiamo guidata in pista, e vi abbiamo raccontato come va in questo video. Ma se avete altri tre minuti di tempo da dedicare a questo piccolo, grande gioiello della Motor Valley, cliccate play sul video qui sotto:

COME UNA F1 Collegata a una trasmissione a otto velocità Tremec che ha debuttato sulla Corvette C8, il V6 ha i cilindri disposti a 90°, come quelli del motore Ferrari F154, e con lo stesso ordine di accensione del 690T di Alfa Romeo. L’iniezione è la Turbulent Jet Ignition, prodotta da Scuderia Ferrari sei anni fa e montata per la prima volta sulla SF15-T di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

PRESTAZIONI BRUCIANTI Il motore viene montato su una linea che fa lavorare assieme robot e operai altamente specializzati. Alla fine, il propulsore eroga 630 CV a 7.500 giri al minuto, con una coppia massima di 730 Nm tra i 3.000 e i 5.500 giri. La zona rossa del contagiri si ferma agli ottomila, e bastano poco più di tre secondi per scattare da 0 a 100 km/h, mentre la velocità massima è di 325 km/h.

LEGGERA Telaio e carrozzeria sono in fibra di carbonio e compositi ultraleggeri: la MC20 ferma la bilancia prima che la lancetta superi i 1.500 chilogrammi. Giusto per fare paragoni con la già citata Corvette, la nuova Stingray a motore centrale - con pacchetto Z51 - arriva a 1.562 kg.

ANCHE ELETTRICA La MC20 arriverà presto anche in versione 100% elettrica, grazie al powertrain sviluppato da Maserati, e che prevede tre motori elettrici (uno all’anteriore e due al posteriore) capaci di aumentarne ancor di più le prestazioni. Una soluzione che dovrebbe poi essere trasportata anche sulla prossima GranTurismo. Il listino della MC20 parte da 216.000 euro, ma bastano pochi optional per far salire il prezzo sopra i 300.000 euro.