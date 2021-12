Maserati Grecale Trofeo, avanti tutta con il super SUV. Quale motore

Del ''caso'' Grecale, siamo tutti a conoscenza. Da metà novembre 2021 che era, la data di unveiling ufficiale è slittata a primavera 2022. La ragione, sempre quella: la stramaledetta crisi chip, con conseguenti ritardi a catena sulle linee di montaggio di Cassino. Debutto sul mercato rimandato, ma collaudi che, al contrario, avanzano senza particolari ostacoli. I collaudi di Maserati Grecale standard, ma anche di Grecale Trofeo, l'ancora ufficiosa variante super performante. Ecco nuovi scatti spia dal freddo del Nord della Svezia, invernale centro prove naturale di ogni auto che attende la luce verde. Perché diciamo che è Grecale Trofeo?

Maserati Grecale prototipo: è la versione Trofeo?

DETTAGLI Lo diciamo perché - rispetto al prototipo immortalato con maggior frequenza nel corso dei mesi - l'esemplare sorpreso in Scandinavia non solo è equipaggiato di doppia coppia di terminali di scarico di forma differente. Anche le ruote sembrano di maggiore diametro. Idem i freni, i cui dischi forati sono morsi da appariscenti pinze di colore rosso. Il resto è tutto uguale, ma se tre indizi fanno una prova...

Grecale Trofeo, un impianto frenante ad hoc

QUADRIFOGLIO POWER Quasi abbandonata la pista del V8 (cioè il frazionamento che distingue gli altri modelli Trofeo della gamma Maserati), ormai universalmente si ritiene che Grecale Trofeo utilizzerà il V6 biturbo da 2,9 litri di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, agenti speciali coi quali il SUV compatto del Tridente condivide la piattaforma Giorgio. Niente ottovù, ma in fondo, poco male: il V6 Alfa Romeo-Ferrari è un gioiellino, e un valore di oltre 500 cv, su un SUV taglia M, suona come più che adatto per tagliare la strada al mostro sacro di categoria, cioè Porsche Macan versione GTS. Lasciamola allenarsi tra le nevi, e pazienza se la puntualità non è la sua specialità: recupererà il tempo perso sul giro cronometrato.

21/12/2021