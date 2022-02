Sgamata su strada la nuova Maserati Granturismo: elettrica? Anche no

A sentire le voci ufficiali la nuova Maserati Granturismo prevista per il debutto entro il 2022 sarà la prima auto elettrica della Casa del Tridente. Ora il nostro avvistamento di un muletto sull'autostrada Milano-Torino - probabilmente uscito dal vicino centro prove di Balocco - conferma quello che sospettiamo da tempo: la GT sarà proposta anche con motore tradizionale. Quei quattro scarichi che si vedono nelle foto non possono appartenere a un modello full electric, dopotutto!

Nuova Maserati Granturismo 2022, si notino i quattro scarichi

CHI ERA? NETTUNO! Avvisaglie in questa direzione ne avevamo già avute, in seguito ad altri avvistamenti in quel di Modena, ma queste che vedete sono probabilmente le immagini più chiare e rivelatrici del lato B del nuovo modello, che qui appare con una camuffatura non troppo abbondante. Dall'altra parte, ovvero sotto il cofano anteriore, ci si attende possa entrare una versione modificata del motore Nettuno, che già equipaggia la supercar a motore centrale Maserati MC20 (qui la nostra prova).

Nettuno, il motore della Maserati MC20

PARENTI SERPENTI Ma come, un motore centrale diventa anteriore? Niente di più facile, se pensiamo che il nettuno, con la sua architettura V6 biturbo da 3,0 litri, è lontano parente di quel V6 da 2,9 litri che ha reso l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio una delle berline sportive più apprezzate di sempre. Certo i cambiamenti nel passaggio dal Biscione al Tridente hanno visto stravolgere la parte termica, con l'introduzione della precamera, della doppia accensione e di molto altro, a dare 630 CV e 730 Nm. Non è detto, anzi è improbabile, che sulla Granturismo i numeri rimangano questi, ma di certo i 540 CV di una certa Giulia GTAm potrebbero fornire un riferimento goloso da battere.

Nuova Maserati Granturismo 2022: l'avvistamento sulla Milano-Torino

QUESTIONE DI SOUND Resta il dilemma che sotto le forme della Granturismo possa celarsi un powertrain parzialmente elettrificato, magari con un piccolo booster elettrico incorporato nel cambio come nel caso delle Alfa Romeo Tonale hybrid (qui lo speciale). Di certo sarà certosino il lavoro di affinamento del suo sound, visto che proprio la colonna sonora è uno dei tratti distintivi più apprezzati delle Maserati. Qualche indizio sulla sua voce? Guardate questo video-spia.