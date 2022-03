Maserati GranTurismo elettrica, prime foto e dati tecnici. Da urlo

Pungerà e non solo. Dal Tridente, partirà anche una scarica elettrica. Dagli annunci generici a una strategia più nitida, con tanto di nomi e date di scadenza: a pochi giorni dal reveal del SUV Grecale, in programma martedì 22 marzo, Maserati ora delinea i propri piani di completa elettrificazione della propria offerta. Il piano è nominato ''Folgore'': prima espressione del new deal ad emissioni zero - come anticipato - sarà nuova GranTurismo elettrica, in vendita a partire dal 2023. Ecco le prime foto, ma anche alcune cifre. Da sballo.

Nuova Maserati GranTurismo ''Folgore''

QUOTA MILLE Sorpresa ad allenarsi sulla neve i giorni scorsi, nuova GranTurismo Folgore sarà equipaggiata di un sistema a tre motori e a trazione integrale capace di una potenza, a detta dell'azienda, '''di molto superiore ai 1.200 CV''. Valore stratosferico che si tradurrà in un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e in una velocità massima di oltre 300 km/h. Ancora sconosciuta l'autonomia di marcia, sebbene Maserati abbia accennato a una percorrenza ''soddisfacente per i nostri clienti'', nonché a una batteria la quale - beneficiando dell'impegno del marchio in Formula E - garantisca una distribuzione ottimale dei pesi e un abbassamento del baricentro della vettura. Quanto al sound, la promessa è quella di un'esperienza il più possibile autentica e in linea con l'unicità di Maserati.

Maserati GranTurismo elettrica: tre motori, oltre 1.200 CV

EFFETTO DOMINO GranTurismo elettrica aprirà le danze, seguiranno a ruota tutte le altre Maserati. A cominciare, sempre dal 2023, da Grecale e GranCabrio Folgore, per proseguire - entro il 2025 - con le versioni completamente elettriche di MC20, di Levante, infine anche di Quattroporte. Sia GranTurismo, sia GranCabrio, continueranno in ogni caso a esistere anche in formato termico, col nuovo V6 biturbo Nettuno ad accontentare una clientela ancora affezionata alle tradizioni. Levante e Quattroporte, al contrario, saranno solo elettriche. E Ghibli? Destinata a scomparire.

AGENDA 2030 Il 2025 come deadline entro la quale ogni modello Maserati potrà essere assaporato sia in versione EV, sia con motore a combustione interna. Fino al grande salto, a calendario per il 2030. Per quella data, Maserati avrà completato la transizione e proporrà esclusivamente modelli 100% elettrici. Ma un passo per volta.

