Come è costruita una Maserati MC20? Su una linea di produzione hi-tech

Dietro una supercar come la Maserati MC20 ci sono processi produttivi hi-tech: come funzionano le postazioni Nexo di Bosch Rexroth

Le auto moderne sono arnesi tremendamente complicati: la meccanica pura e semplice si interfaccia con decine di centraline elettroniche, di sensori, di attuatori. Per fabbricare oggetti così tecnologici, le linee di produzione non sono da meno. E nel caso delle supercar come la Maserati MC20 c'è sempre da aspettarsi qualcosa in più. Un esempio su tutti? MC20 è la prima vettura al mondo con il 100% delle viti monitorate elettronicamente grazie ai sistemi Nexo di Bosch Rexroth (guarda il video qui sotto).

È L'INDUSTRIA 4.0, BABY La linea di produzione della MC20 è un esempio di industria 4.0, ossia connessa. Le varie stazioni di lavorazione raccolgono i dati delle diverse operazioni per consentirne l'analisi e il monitoraggio, a garanzia della massima qualità. Per esempio, tra queste postazioni, spiccano le 63 dotate di avvitatori wireless Bosch Rexroth Nexo, dotati di controller integrato attraverso cui è possibile verificare le operazioni di avvitatura durante tutto il processo produttivo. Un avvitatore di questo tipo non è solo un utensile che stringe viti e bulloni con un motore, ma un vero e proprio dispositivo a controllo computerizzato con programmi predisposti per le varie attività: selezionabili manualmente dall'addetto, tramite un tastierino o un lettore di codice a barre integrato, oppure comandati da remoto in modalità automatica.

Una postazione con l'avvitatore Nexo di Bosch-Rexroth

L'UTENSILE CHE GUIDA L'UOMO Otto di queste postazioni sono nella linea motore e 55 nella linea di montaggio. Qui non c'è solo l'utensile, ma nell'ambito della tecnologia Nexo la stazione di montaggio è dotata di un sistema software che guida l’operatore nello svolgimento del suo lavoro, tramite istruzioni visive passo-passo. Il sistema fornisce indicazioni dettagliate sulla scelta di componenti e modalità di montaggio: dalla sequenza corretta delle varie lavorazioni ai bulloni, le bussole e gli inserti corretti. Così come tutti i dettagli del serraggio, dallo strumento idoneo alla posizione, fino alla coppia richiesta. E nel caso di operazioni da svolgere in angoli nascosti alla vista, ci pensa il display a mostrare le informazioni necessarie. Questo sistema di condotta guidata ''riduce la quantità di rilavorazione, previene i ritardi e minimizza eventuali difetti di assemblaggio, migliorando la qualità dell’output'', dice Bosch.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/03/2022