Formula E 2022-2023: Maserati sarà fornitore del team Venturi Racing

Il debutto di Maserati in Formula E è sempre più realtà. La casa del Tridente, che aveva già annunciato ufficialmente settimane fa l’esordio nel campionato elettrico a partire dalla prossima stagione – quella della rivoluzione dei regolamenti tecnici con l’arrivo delle tanto attese monoposto di terza generazione – ha aspettato l’edizione 2022 dell’ePrix di Roma per fornire altri dettagli sul proprio ingresso nella serie elettrica. A 60 anni dall’ultima competizione per monoposto a cui il costruttore modenese aveva partecipato, il ritorno alle corse a ruote scoperte avverrà in partnership con l’attuale team Venturi Racing.

ePrix Ad Diriyah 2022, Edoardo Mortara (Venturi)

VEDI ANCHE

ACCORDO DI FORNITURA Dunque, un po’ come già accade per DS Automobiles con il team Techeetah, Maserati – altro brand della galassia Stellantis – non allestirà un team factory ufficiale ma sarà fornitore del powertrain alla squadra monegasca fondata da Gildo Pastor e gestita al muretto da Susie Wolff, moglie di Toto, boss Mercedes in Formula 1. Un sodalizio pluriennale che permetterà alla prima casa italiana in Formula E di approcciarsi alla categoria con minore pressione mediatica, sfruttando al contempo il know-how di un team diventato molto competitivo nelle ultime stagioni. Nella season 7, la scuderia monegasca motorizzata Mercedes ha infatti chiuso l’annata al settimo posto Costruttori, ma al secondo della classifica Piloti grazie alle ottime prestazioni dell’italo-svizzero Edoardo Mortara.

Formula E: il ''poster'' dell'annuncio dell'arrivo di Maserati con le Gen3 di Formula E

PARLA IL CEO “Tornare nel motorsport abbracciando la Formula E – ha spiegato l’amministratore delegato di Maserati, Davide Grasso – è stata una scelta naturale. Siamo guidati dalla passione e dalla voglia di innovare e siamo felici di condividere quest’avventura con un partner che porta avanti i nostri stessi valori e che guarda al futuro proprio come noi. Condividiamo con Venturi Racing la stessa determinazione e lo stesso desiderio di competere per la vittoria sui circuiti di tutto il mondo”. La stagione 9 di Formula E sarà presentata nei prossimi mesi insieme alle nuove monoposto (uguali per tutti i concorrenti) di Gen3.

When in Rome, do as Formula E does… In Season 9 of the ABB FIA Formula E World Championship, we will debut alongside @VenturiFE, our multi-year partner.

You’re looking at the first Italian brand to participate in Formula E. 2023, we’re coming for you.@fiaformulae#RomeEPrix — Maserati (@Maserati_HQ) April 7, 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/04/2022