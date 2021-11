La Formula E ha già la testa al 2023: gustosa anteprima delle nuove monoposto Gen3

Al termine del primo giorno di test 2022 a Valencia, sono state svelate in anteprima le caratteristiche delle nuove auto Gen3 di Formula E, che competeranno per la conquista del mondiale 2023. Tutti i dettagli e le novità

I test per il Mondiale 2022 sono iniziati soltanto ieri, ma la Formula E è già al lavoro per la stagione successiva, quella che vedrà il tanto atteso debutto delle auto di terza generazione. Delle monoposto Gen3 – avveniristiche e innovative, che promettono di ergersi a nuovo metro di paragone per la mobilità a batteria sul piano dell’efficienza e delle prestazioni – è stata data una gustosa anteprima proprio nella serata di ieri, quando Fia e Formula E hanno svelato a team, piloti e partner tecnologici e finanziari le caratteristiche della serie elettrica del futuro.

NIENTE ALA POSTERIORE? Debutteranno nel 2023 e già a partire dalla prossima primavera ci dovranno essere i primi test dinamici, ma il progetto delle Gen3 era rimasto segretissimo. Fino a questo momento, appunto, con la presentazione delle prime immagini nascoste, che sembrano però indicare come le nuove monoposto – un po’ Batmobile, un po’ X-Wing di Star Wars – non avranno un alettone posteriore tradizionale, seguendo una linea tracciata anche da Peugeot con il suo innovativo prototipo per Le Mans.

L'anteprima della nuova monoposto Gen3 di Formula E 2023

PIÙ POTENZA, MENO PESO Al di là delle caratteristiche estetiche la batmobile elettrica 3.0 sarà la macchina più efficiente al mondo, con la capacità di rigenerare in frenata fino al 40% dell’energia necessaria per completare una gara. Ma al di là dell’aspetto (forse poco affascinante, per i cultori del motorsport) dell’efficienza, ciò che fa brillare gli occhi è la potenza: le nuove Gen3 passeranno infatti dagli attuali 250kW di potenza massima a ben 600kW di capacità di ricarica, grazie a un nuovo motore da 250kW posizionato sull’asse anteriore, che si affiancherà a quello “classico” posteriore già in grado di sviluppare 350kW di potenza. Tradotto: con un propulsore destinato alla ricarica delle batterie e uno spinto al massimo per garantire prestazioni, le nuove Formula E avranno a disposizione ben 470 cavalli potendo raggiungere, grazie al ridotto rapporto peso/potenza, velocità massime di 320 km/h.

SEMPRE PIÙ GREEN Cavalli, ma non solo. I vertici della categoria sono da sempre spinti dalle tematiche di tutela dell’ambiente, ed è chiaro come anche le monoposto 3.0 dovessero cambiare i giochi sul piano ecologico. Le Gen3 saranno le prime auto da corsa totalmente a impatto zero e persino le componenti in carbonio danneggiate saranno riciclate attraverso un procedimento innovativo che permetterà un loro riutilizzo in altri settori. La svolta green non escluderà ovviamente neppure gli pneumatici, per la prima volta realizzati con il 26% di materiali sostenibili e riciclati. Una serie di dati estremamente interessanti anche per i non appassionati di tecnica, che alzano il livello della curiosità in attesa di veder finalmente sfrecciare in pista le nuove Formula E.

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/11/2021