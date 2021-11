Formula E 2022, Valencia test-3: Mercedes domina la "garetta", Da Costa il più rapido

Continuano a essere un cantiere a cielo aperto i test precampionato della Formula E 2022, di scena in questi giorni a Valencia. Dopo che, nel pomeriggio di ieri, si sono provate le nuove procedure delle qualifiche a eliminazione diretta – grande novità del 2022 – oggi è stata la volta della simulazione gara, in cui i commissari hanno potuto mettere alla prova il sistema che permetterà (anche questa è un’innovazione rispetto al regolamento sportivo della scorsa stagione) di aggiungere un tempo extra di gara in caso di ingresso di Safety Car.

Formula E 2022, Test Valencia: i primi giri della gara test

MERCEDES DOMINANO LA “GARA” A vincere la corsa test è stata la Mercedes con il campione del mondo in carica Nyck De Vries, protagonista di una lotta tutta in casa con il compagno di squadra Stoffel Vandoorne. Il pilota belga era al comando allo scadere dei 45 minuti canonici, ma poi è stata l’aggiunta di ulteriori 6 minuti per ovviare all’ingresso programmato della Safety Car a complicare i piani dell’ex pilota McLaren F1: grazie alla maggiore energia residua, proprio all’ultimo giro è stato dunque De Vries a prendere la testa, con Edoardo Mortara a relegare Vandoorne sul terzo gradino del podio virtuale, seguito dall’altra Venturi – e in totale si tratta dunque di quattro Mercedes Silver Arrows 02 nei primi quattro posti – di Lucas Di Grassi.

Formula E 2022, Test Valencia: Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah)

DA COSTA AL TOP DELLA SESSIONE 3 Non è mancata comunque la possibilità di alcuni giri di “prove libere” nella migliore tradizione dei test precampionato. Al comando della classifica della terza sessione troviamo Antonio Felix Da Costa, che dà seguito alla terza posizione di ieri pomeriggio per tornare a comandare la lista dei tempi. Il portoghese di DS Techeetah, autore del miglior tempo visto sin qui nei test di Valencia, è seguito dall’Envision Racing di Nick Cassidy e dalla Andretti ex-Bmw di Jake Dennis. Quarta posizione per la Mahindra di Oliver Rowland, con il vincitore della garetta di prova, Nyck De Vries in quarta posizione. Cresce, sessione dopo sessione, la confidenza di Antonio Giovinazzi, salito in quindicesima posizione. Da segnalare infine la presenza oggi in pista di Alice Powell, la pilota di riserva di casa Envision, che ha preso il volante del leader di ieri, Robin Frijns.

Formula E 2022, Test Valencia: Alice Powell (Envision Racing)

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/11/2021