Formula E 2022, Valencia test-2: Frijns il più veloce, Mercedes in coda

Dopo il miglior tempo di Sam Bird, leader delle tre ore di test con cui si è aperta, stamattina, la stagione 2022 della Formula E, è l’ex compagno di squadra Robin Frijns a prendersi il giro più veloce di questo primo giorno di scuola a Valencia. Il pilota olandese del team Envision Racing – in pista con la sua nuova livrea blu-verde – è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1:27 del Circuito Ricardo Tormo, fermando i cronometri sull’1:26.968 a precedere di un decimo abbondante il due volte campione della categoria elettrica Jean-Eric Vergne.

Formula E 2022, Test Valencia: Robin Frijns (Envision Racing) al tramonto

BENE LE DS In una seconda sessione che si è di fatto chiusa con 90 minuti d’anticipo – e, dunque, dopo un’ora e mezza di test collettivi – per permettere alla Direzione gara di testare il sistema elettronico che sarà utilizzato per le nuove qualifiche a eliminazione diretta, la terza posizione è andata al portoghese Antonio Felix Da Costa, staccato di soli due millesimi dall’amico e compagno di squadra di casa DS Techeetah. Al quarto posto troviamo l’altra “verdona” dello schieramento, la Envision numero 37 di Nick Cassidy, che precede la Porsche di André Lotterer.

Formula E 2022, Test Valencia: Jean-Eric Vergne (DS Techeetah)

MERCEDES IN CODA Attardate, invece, le due Mercedes campioni in carica, che proprio a poche ore dal via di questi test hanno svelato la nuova livrea e confermato la coppia piloti composta da Stoffel Vandoorne e dal campione in carica Nyck De Vries: l’olandese è ultimo a 4.4 secondi dalla vetta, preceduto dal compagno belga ma i due sono stati evidentemente impegnati in un tipo di lavoro diverso da quello di gran parte dei team rivali.

Formula E 2022, Test Valencia: Nyck De Vries (Mercedes EQ Formula E)

GIOVINAZZI 20° Il leader della mattinata, Sam Bird, è 13°, due posizioni davanti al miglior rookie di giornata, quell’Oliver Askew che ha portato la sua “rossa” Andretti al 15° posto. Ventesima piazza, invece, per Antonio Giovinazzi, al debutto oggi con la sua nuova monoposto del team Dragon Penske, in attesa di volare in Arabia Saudita per il penultimo GP della stagione F1. Domani altre due sessioni di test collettivi vedranno i piloti impegnati a partire dalle 9.00 e dalle 14.00.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/11/2021