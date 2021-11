Formula E 2022, Valencia test-1: comanda Bird, svelate le nuove Mercedes e Venturi

La prima sessione di prove libere della stagione 2022 di Formula E è già in archivio. A comandare la prima classifica dell’anno sul circuito test per eccellenza, il Ricardo Tormo di Valencia, è Jaguar Racing con l’esperto Sam Bird, seguito a ruota da Lucas Di Grassi – nuovo arrivo in casa Venturi dopo la lunga parentesi in Audi – e dall’ex compagno di squadra Robin Frijns, oggi esponente del team Envision Racing. Quarta posizione per Edoardo Mortara, davanti ad Antonio Felix Da Costa e a Oliver Rowland. Chiudono la top-10 della prima mattinata di attività (si riprende nel pomeriggio di oggi, per la sessione 2 in programma dalle 14 alle 17), Mitch Evans, Jake Dennis e i due piloti del team campione del mondo in carica, gli alfieri Mercedes, Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne.

Formula E 2022, Test Valencia: le auto in pista per i primi giri della stagione

SVELATA LA LIVREA MERCEDES Proprio la casa tedesca è stata quella a farsi attendere più di tutte prima di svelare la line-up piloti e la nuova livrea. I colori ovviamente ricordano quelli della monoposto della passata stagione, ma con tante stelline blu elettrico a dare vivacità alla zona (rimasta in nero) del posteriore. Confermatissimi i due piloti, con il campione in carica Nyck De Vries ancora affiancato da Stoffel Vandoorne per il terzo (e probabilmente ultimo) anno consecutivo.

VEDI ANCHE

Formula E 2022, Test Valencia: Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries con la livrea Mercedes 2022

VENTURI IN NERO A cambiare totalmente look è invece il team Venturi Racing, che si presenta in un’elegante e cattivissima veste all-black abbandonando dunque il bianco che aveva caratterizzato la livrea della passata stagione. Confermato anche il powertrain Mercedes che, nel 2021, ha permesso a “capitan” Edoardo Mortara – quest’anno affiancato dal forte Lucas Di Grassi per comporre una coppia tra le più forti in griglia – di restare in lotta per il titolo fino alla fine.

Formula E 2022, Test Valencia: la nuova livrea Venturi Racing

PORSCHE NON CAMBIA Resta, infine, uguale alla stagione scorsa, almeno per il momento, la livrea della Porsche 99X con cui la casa tedesca prova ad andare all’assalto del titolo nel suo terzo campionato elettrico. La monoposto è dunque ancora bianca, nera e rossa con i colori classici usati da Porsche nei suoi ultimi anni di motorsport, con la conferma della coppia composta da André Lotterer e Pascal Wehrlein.

Formula E 2021, Test Valencia: le nuove Porsche di André Lotterer e Pascal Wehrlein

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/11/2021