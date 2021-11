Formula E 2022, test Valencia: programma, circuito, risultati e classifiche

Finalmente ci siamo. Dopo qualche settimana di pausa, la Formula E riaccende i motori elettrici per dare il via ai test precampionato di Valencia, gustoso antipasto di quello che vedremo in pista nella stagione 8 della categoria a partire dal prossimo mese di gennaio, quando si spegneranno i semafori per i primi ePrix di Ad Diriyah (in programma nel weekend del 28 e 29 gennaio).

Formula E Test Valencia 2021: le auto in pista sul circuito Ricardo Tormo

LE NOVITÀ Se, dal punto di vista tecnico, i cambi alle auto sono effettivamente pochi considerando che le Gen2 sono ormai arrivate alla fine del proprio ciclo vitale e che, a partire dal 2023, assisteremo al debutto delle nuovissime monoposto di terza generazione, non mancano le novità da assaporare in questi primi tre giorni di Mondiale 2022. La più grande è l’addio di Audi (che non ha un sostituto) e di Bmw (a cui subentra Andretti come costruttore vero e proprio), oltre all’annunciata uscita di scena dei campioni in carica di Mercedes, che abbandoneranno la serie al termine della stagione.

LA PISTA Tra le apprezzate novità c’è anche l’esordio in macchina di Antonio Giovinazzi che, prima di volare in Arabia Saudita per la penultima gara del mondiale F1, guiderà per la prima volta la sua Dragon Penske sulla pista di Valencia. A proposito, il Circuito Ricardo Tormo torna nella stessa veste in cui ha ospitato, nel 2021, il primo (e per adesso unico, vista la mancata riconferma per il prossimo campionato) doppio ePrix ufficiale della sua storia in Formula E. Il layout, lungo 3.376 metri, presenta la tanto criticata chicane che spezza il lungo rettilineo finale, poco prima della linea del traguardo. Si tratta comunque di una pista molto esigente in termini di energia, severissimo banco di prova per valutare l’andamento delle monoposto in vista del debutto della stagione.

VEDI ANCHE

Formula E ePrix Valencia 2021: la mappa del circuito Ricardo Tormo

IL PROGRAMMA I test collettivi Formula E 2022, di scena a Valencia, sono suddivisi in cinque sessioni in programma da lunedì 29 novembre a giovedì 2 dicembre, intervallate da un giorno (mercoledì 1 dicembre) di riposo tecnico. La prima sessione è in programma dalle 9 alle 12 di lunedì 29 novembre, seguita a ruota dalla seconda sessione, di scena dalle 14 alle 17. Stessa tabella oraria anche per il terzo turno di test precampionato, in programma martedì 30 novembre dalle 9 alle 12.00, seguito ancora dalla sessione 4, prevista dalle 14 alle 17. Ultima giornata no stop e senza pausa pranzo è invece prevista per giovedì, con le auto in pista dalle 9 alle 15. Di seguito tutte le classifiche e i tempi delle tre giornate di prove collettive della Formula E a Valencia. Cliccando qui è possibile seguire in diretta tutti gli aggiornamenti ufficiali direttamente dalla pista.

FORMULA E 2022, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 5

2 dicembre 2021, ore 9.00-15.00

FORMULA E 2022, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 4

30 novembre 2021, ore 14.00-17.00

FORMULA E 2022, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 3

30 novembre 2021, ore 9.00-12.00

FORMULA E 2022, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 2

29 novembre 2021, ore 14.00-17.00

FORMULA E 2022, TEST VALENCIA: RISULTATI SESSIONE 1

29 novembre 2021, ore 9.00-12.00

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Sam BIRD Jaguar TCS Racing 1:27.169 - 37 2 Lucas DI GRASSI ROKiT Venturi Racing 1:27.270 +0.101 28 3 Robin FRIJNS Envision Racing 1:27.321 +0.152 35 4 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:27.415 +0.246 35 5 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:27.465 +0.296 38 6 Oliver ROWLAND MAHINDRA RACING 1:27.577 +0.408 34 7 Mitch EVANS Jaguar TCS Racing 1:27.599 +0.430 38 8 Jake DENNIS Avalanche Andretti Formula E 1:27.602 +0.433 32 9 Nyck DE VRIES Mercedes-EQ Formula E Team 1:27.608 +0.439 44 10 Stoffel VANDOORNE Mercedes-EQ Formula E Team 1:27.623 +0.454 45 11 Maximilian GÜNTHER Nissan e.dams 1:27.690 +0.521 38 12 Nick CASSIDY Envision Racing 1:27.867 +0.698 41 13 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:27.933 +0.764 37 14 Sérgio SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1:27.942 +0.773 33 15 Alexander SIMS MAHINDRA RACING 1:28.099 +0.930 39 16 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:28.145 +0.976 40 17 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:28.156 +0.987 37 18 Oliver TURVEY NIO 333 Formula E Team 1:28.179 +1.010 34 19 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:28.195 +1.026 33 20 Oliver ASKEW Avalanche Andretti Formula E 1:28.399 +1.230 32 21 Antonio GIOVINAZZI DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1:28.602 +1.433 38 22 Daniel TICKTUM NIO 333 Formula E Team 1:28.834 +1.665 28

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/11/2021