DS Techeetah, Nissan e Andretti presentano le livree per la stagione Formula E 2022

A pochissimi giorni dai primi test precampionato di Valencia (in programma da lunedì 29 novembre) altri quattro team tolgono i veli dalle proprie monoposto per la nuova stagione Formula E 2022

Manca ormai pochissimo ai primi test precampionato della season 8 della Formula E, l’ultima stagione della categoria elettrica che vedrà impegnate in pista le monoposto di seconda generazione. In attesa del debutto delle Gen3, tantissime sono le novità – più per quanto concerne la colorazione delle auto che non sul piano tecnico – presentate in questi giorni. La prima riguarda gli ex campioni di DS Techeetah, che hanno tolto i veli alla nuova livrea della E-Tense FE21 che scenderà in pista anche nel Mondiale 2022. Nuovi colori anche per Nissan e.Dams, Andretti e Nio 333, che hanno anche ufficializzato la coppia piloti per la stagione in procinto di cominciare da lunedì con i test di Valencia.

Formula E 2022, la nuova DS Techeetah di Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa

DS TECHEETAH PUNTA SULL’ORO Partiamo proprio dal team franco-cinese che, prima della vittoria di Nyck De Vries e della Mercedes nel 2021, aveva letteralmente dominato le ultime stagioni della serie elettrica. Ds Techeetah, forse ripensando ai successi delle ultime annate, riparte dalla conferma della fortissima coppia piloti composta da Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa, e da una DS E-Tense FE 2021 in cui il tradizionale color oro acquista maggiore spazio occupando tutta la zona del musetto. Colori a parte, sarà di sicuro uno dei team favoriti per contendere a Mercedes – in uscita al termine del 2022 – lo scettro iridato.

VEDI ANCHE

Formula E 2022, la nuova Nissan e.Dams di Sebastien Buemi e Maximilian Gunther

NISSAN, ADDIO KIMONO Novità anche in casa Nissan e.Dams, che mantiene il rosso e il nero come colori base, ma abbandona lo schema del kimono giapponese che aveva caratterizzato la livrea delle ultime annate. Sul piano dei piloti, oltre alla conferma dell’espertissimo Sebastien Buemi – chiamato però a rifarsi di un pessimo 2021 in cui ha chiuso in coda alla classifica Piloti – c’è l’arrivo di uno dei giovani talenti più cristallini della categoria, quel Maximilian Gunther reduce dall’esperienza Bmw.

Formula E 2022, la nuova Andretti di Jake Dennis e Oliver Askew

ANDRETTI ABBRACCIA IL ROSSO A proposito di Bmw, dopo l’addio della casa bavarese – uscita di scena al termine del 2021, insieme a Audi – Andretti punta sul rosso e sul bianco, anche se dal punto di vista tecnico cambierà poco, data la conferma del powertrain dell’Elica già utilizzato nella passata stagione. Dopo l’addio a Gunther, ad affiancare l’ottimo Jake Dennis (in lotta per il titolo fino alla fine dello scorso campionato) c’è il debuttante statunitense Oliver Askew, ventiquattrenne vincitore del titolo Indy Lights nel 2019 prima di un salto un po’ deludente in IndyCar, con McLaren nel 2020 e con Rahal Letterman Lanigan nella fase finale del 2021.

Formula E 2022, la nuova NIO 333 di Oliver Turvey e Dan Ticktum

NIO 333 E VENTURI Per chiudere questa carrellata di novità sulla stagione, passiamo a NIO 333, la cenerentola della categoria elettrica, che cambia ancora livrea – passando a un blu notte affiancato dal rosso e dal verde acqua, tonalità che ricordano la vecchia Virgin Envision Racing – e che ingaggia il giovane inglese Dan Ticktum al fianco del veterano Oliver Turvey. News, ma di carattere gestionale, anche per quanto riguarda Venturi Racing: Susie Wolff (moglie di Toto, grande capo Mercedes F1) diventa CEO del team, lasciando il ruolo di team principal a Jerome D’Ambrosio.

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/11/2021