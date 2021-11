Mahindra, la nuova M7Electro per la season 8 è sempre più... rossa!

L’inizio della season 8 è sempre più vicino e i team iniziano ad affrettarsi a togliere i veli alle proprie monoposto. Adesso è il turno di Mahindra, che ha da poco tolto i veli alla nuova livrea della M7Electro, l’auto che abbiamo già commentato in pista nella passata stagione: il powertrain è lo stesso, in attesa della rivoluzione tecnica che, nel 2023, vedrà il debutto delle Formula E di terza generazione. Nel frattempo c’è però ancora un campionato del mondo da disputare e Mahindra lo affronterà con il confermato Alexander Sims e Oliver Rowland, appena arrivato dopo tre anni al volante della Nissan e.Dams. Per l’inglese, che ha chiuso al secondo posto l’ultimo ePrix di Berlino, si tratta comunque di un ritorno con il team indiano, visto il debutto assoluto nella serie full electric nell’ePrix di Punta del Este del 2015, corso da pilota Mahindra in sostituzione dell’infortunato Nick Heidfeld.

Formula E 2022: la livrea della Mahindra M7Electro

TUTTA ROSSA La rossa della Formula E è tornata ed è più… Rossa che mai. Se dal punto di vista tecnico le novità sono poche, con la conferma del gruppo motopropulsore firmato da ZF Friedrichshafen, in grado di raccogliere una vittoria e quattro apparizioni sul podio nel 2021, non mancano le sorprese dal punto di vista cromatico. Sulla nuova livrea è infatti il rosso a diventare sempre più dominante: non c’è più alcuna alternanza con il bianco che caratterizzava la colorazione dello scorso anno, con una macchina super aggressiva che mantiene invece gli accenni blu (seppur ridotti) nella zona dei sidepod in onore del costruttore ZF. La vedremo in pista a partire dal prossimo 29 novembre nel primo giorno di test precampionato di scena a Valencia.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/11/2021