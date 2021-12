Formula E 2022, Valencia test-5: Edoardo Mortara il più veloce del precampionato

Cala il sipario sulla tre giorni di test precampionato della Formula E a Valencia. Sul circuito Ricardo Tormo, posizionato nei pressi di Cheste, a una trentina di chilometri dal centro città, è infatti andata oggi in scena la quinta e ultima sessione di prove libere in preparazione del Mondiale elettrico 2022. A comandare i giochi, segnando il giro più veloce dell’intero prestagione, è stato l’italo-svizzero di casa Venturi Racing, Edoardo Mortara. Il trentaquattrenne ha portato la sua Mercedes nera – il powertrain è condiviso con le monoposto ufficiali di Stoccarda che hanno vinto il titolo piloti e costruttori nel 2021 – al comando della lista dei tempi grazie al crono di 1:25.763.

Formula E 2022, Test Valencia: Edoardo Mortara (Venturi Racing)

VERGNE RISPONDE Al termine della lunga sessione di sei ore, la più estesa tra quelle in programma, a soffiare sul collo di Mortara c’è il due volte campione della categoria, Jean-Eric Vergne, secondo con la sua DS Techeetah a soli 41 millesimi dall’italiano. Segue a ruota la prima delle due Mercedes ufficiali, con Stoffel Vandoorne staccato di 98 millesimi, a sua volta incalzato dalla Jaguar Racing del neozelandese Mitch Evans. Quinta piazza per il tedesco di casa Porsche, Pascal Wehrlein. Il campione del mondo in carica, Nyck De Vries è invece al sesto posto, seguito dalle Envision Racing di Nyck Cassidy e Robin Frijns, dalla DS Techeetah di Antonio Felix Da Costa e dalla Mahindra di Alex Sims a chiudere la top-10.

Formula E 2022, Test Valencia: le due Mercedes di Nyck De Vries e Stoffel Vandoorne

DUE INTERRUZIONI Come già spiegato più volte, la season 8 sarà l’ultima prima della rivoluzione regolamentare che porterà al varo delle innovative monoposto di terza generazione – qui una gustosa anteprima della Formula E che sarà – che, di fatto, impedisce grosse innovazioni tecniche in vista del Mondiale 2022, anche nell’ottica di contenere i costi dopo la pandemia. Per questo, affidabilità e messa a punto non sono una preoccupazione e tutti i team hanno potuto girare a pieno ritmo e quasi senza inconvenienti. Due, comunque, le bandiere rosse che hanno sospeso la sessione: la prima è stata causata da un’escursione in ghiaia dell’Andretti di Oliver Askew, riportato ai box dal carroattrezzi; il “colpevole” della seconda interruzione è stato invece il pilota Dragon Penske, Sergio Sette Camara, fermo in curva 7.

Formula E 2022, Test Valencia: Jean-Eric Vergne (DS Techeetah)

ASSENTI GIUSTIFICATI Due, infine, le novità di lineup rispetto ai giorni precedenti. In casa Envision Racing è tornato il titolare Robin Frijns, che martedì aveva lasciato il posto alla riserva Alicia Powell prima di riprendere possesso del proprio abitacolo nell’ultima sessione di test. Adam Carroll ha invece sostituito Dan Ticktum al volante della NIO 333, con l’inglese volato in Arabia Saudita per il penultimo round del campionato Formula 2. Nessun sostituto, invece, per Antonio Giovinazzi al volante dell’altra Dragon Penske: i vertici del team statunitense non sono riusciti a trovare un rimpiazzo per l’italiano, già a Jeddah per il Mondiale F1, e quindi la monoposto numero 99 è rimasta chiusa in garage per tutta la sessione. La Formula E torna adesso in vacanza in attesa del prossimo appuntamento, l’ePrix di Ad Diriyah, che si disputerà in doppia manche il 28 e 29 gennaio 2022.

Formula E 2021-2022, test Valencia: Antonio Giovinazzi (Dragon-Penske)

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/12/2021