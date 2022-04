Formula E ePrix Roma 2022: orari tv, circuito e risultati

Dopo quasi due mesi di pausa, la Formula E torna finalmente in pista e lo fa in grande stile, ripartendo dall’Europa con il doppio ePrix di Roma. La Capitale torna così protagonista delle corse a zero emissioni, con un appuntamento che vedrà le monoposto del circus elettrico sfrecciare sul tracciato cittadino dell’Eur, sapientemente studiato attorno al Palazzo dei Congressi, all’Obelisco di piazza Guglielmo Marconi e al Colosseo Quadrato e da sempre tra i circuiti più apprezzati da tifosi e piloti. Chi la spunterà in una categoria che, come da migliore tradizione, si conferma senza padroni?

Formula E ePrix Roma 2021: Nick Cassidy (Envision Virgin Racing) guida il gruppo

FORMULA E EPRIX CITTÀ DEL MESSICO 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Rinnovato nella passata stagione, il circuito dell’Eur stavolta non cambia. La pista continuerà a misurare 3.385 metri, con 19 curve e i saliscendi che hanno già regalato emozioni nelle scorse edizioni. Unica vera differenza è invece quella relativa alla partenza, spostata dal rettilineo prima di curva 7 a quello tra curva 3 e curva 4. Il traguardo finale, invece, resta posizionato subito dopo la svolta a sinistra successiva al passaggio davanti al Palazzo dei Congressi.

Formula E ePrix Roma 2022: la mappa del circuito dell'Eur

Tre edizioni e quattro diversi vincitori per l’ePrix di Roma. Il primo a trionfare, nel 2018, è stato l’inglese Sam Bird, mentre nella stagione successiva, a esultare, è stato il suo attuale compagno di squadra in Jaguar Racing, Mitch Evans. Dopo la cancellazione nel 2020, doppio appuntamento anche nella passata stagione, con Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne ad alternarsi nel gradino più alto del podio. Statistica interessante anche per quanto riguarda la pole position: nessuno dei quattro piloti partiti davanti a tutti (Rosenqvist nel 2018, Lotterer nel 2019, Vandoorne e Cassidy nel 2021) è poi riuscito a vincere la gara.

Come già detto, la Formula E torna in un doppio appuntamento, con le gare di scena sia al sabato che alla domenica in un weekend ricchissimo di motorsport, tra F1, MotoGP, Superbike e Rally. Tornando alla serie elettrica, ovviamente confermata la doppia diretta tv e web, in chiaro sui canali Mediaset e a pagamento per gli abbonati di Sky Sport e Now. Di seguito gli orari dettagliati di tutte le sessioni del fine settimana capitolino.

VEDI ANCHE

Prove Libere 1 – Sabato 9 aprile ore 07.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 9 aprile ore 09.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 9 aprile ore 10.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 1 – Sabato 9 aprile ore 15.03: Sky Sport Action, Sky Sport 1, Mediaset Canale 20, Mediaset Italia 1 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Domenica 10 aprile ore 08.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Qualifica 2 – Domenica 10 aprile ore 10.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 2 – Domenica 10 aprile ore 15.03: Sky Sport Action, Sky Sport 1, Mediaset Canale 20, Mediaset Italia 1 e Sportmediaset.it

Orari potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti.

Formula E ePrix Roma 2021: le auto in pista

Il quarto e il quinto round della stagione 2022 di Formula E saranno baciati dal clima primaverile che investirà la Capitale nei prossimi giorni, con temperature miti e cielo terso. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 8 aprile – Nubi sparse e schiarite, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 10-19°C.

Sabato 9 aprile – Nubi sparse e schiarite, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 10-18°C.

Domenica 10 aprile – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 8-18°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

Domenica 10 aprile 2022, ore 15.03

Domenica 10 aprile, ore 10.40

Domenica 10 aprile, ore 08.30

Sabato 9 aprile, ore 15.03

Sabato 9 aprile, ore 10.40

Sabato 9 aprile, ore 09.00

Sabato 9 aprile, ore 07.15

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/04/2022