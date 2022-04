ePrix Roma-2 2022, qualifica: pole position per Vergne, poi Dennis e Lotterer

Come nel più classico dei doppi round della Formula E, sono bastati alcuni piccoli cambiamenti delle condizioni della pista per stravolgere quanto avevamo visto ieri. In una Roma fredda ma soleggiata, è stato infatti Jean-Eric Vergne a centrare la pole position: il francese di casa DS Techeetah ha infatti battuto nell’ultimo testa a testa il pilota del team Andretti motorizzato Bmw, Jake Dennis, apparso grande favorito nelle fasi eliminatorie prima di soccombere al gran giro del due volte campione della categoria elettrica.

Formula E ePrix Roma 2022: Jake Dennis (Andretti Bmw) - Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

MERCEDES INDIETRO Si confermano competitive le Jaguar: Mitch Evans, vincitore dell’ePrix di ieri, è quarto alle spalle di André Lotterer, ma seguito a ruota dal compagno Sam Bird, con l’Envision Racing motorizzata Audi di Robin Frijns, tra i grandi protagonisti di gara-1, al sesto posto in griglia. Un po’ in difficoltà, invece, la Mercedes che aveva ottenuto la pole position 24 ore fa: Stoffel Vandoorne è ottavo dietro alla Porsche di Pascal Wehrlein, con il campione del mondo Nyck De Vries addirittura tredicesimo.

Formula E ePrix Roma 2022: Stoffel Vandoorne. Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

MORTARA 11°, GIOVINAZZI INSEGUE Nono tempo, primo dei piloti esclusi dalla fase delle eliminatorie testa a testa, è l’altro pilota DS Techeetah, Antonio Felix Da Costa, con Sergio Sette Camara – autore poi di un incidente che ha costretto la Direzione gara a interrompere la sessione – in decima posizione. Undicesimo il leader del Mondiale elettrico Edoardo Mortara, mentre per l’altro italiano, Antonio Giovinazzi, dobbiamo scendere fino alla 21esima e penultima piazza. Il secondo ePrix di Roma partirà alle 15.03, diretta tv in chiaro su Mediaset Italia 1 e i canali pay di Sky Sport.

Formula E ePrix Roma 2022: Antonio Giovinazzi. Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/04/2022