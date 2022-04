Formula E ePrix Roma-1, qualifica: Vandoorne in pole, Giovinazzi ultimo

Il resoconto delle prime qualifiche dell'ePrix Roma 2022: Vandoorne riporta la Mercedes davanti, con il campione De Vries in terza casella. Male l'italiano Giovinazzi, ultimo in griglia di partenza

È Stoffel Vandoorne a portare a casa la prima pole position del lungo fine settimana della Formula E a Roma. Sullo spettacolare circuito cittadino dell’Eur, il pilota belga di casa Mercedes ha sconfitto nel testa a testa finale il rivale Robin Frijns (Envision Racing), che nel round eliminatorio precedente era riuscito a mettere fuori gioco l’altra Freccia d’Argento, quella del campione del mondo in carica, Nyck De Vries, terzo sulla griglia di partenza del primo dei due ePrix italiani.

Formula E ePrix Roma 2022: Stoffel Vandoorne. Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

DS IN CRESCITA Buone anche le prestazioni delle due DS Techeetah, che chiudono con Antonio Felix Da Costa al quarto posto della griglia e Jean-Eric Vergne subito alle sue spalle. Chiudono la top-8, composta dai piloti in grado di superare la fase di qualifica a gironi per giocarsi i testa a testa finali, Jake Dennis e le due Porsche di Pascal Wehrlein e André Lotterer. Mitch Evans, nono in griglia davanti a Oliver Rowland, è invece il primo dei piloti esclusi dalla fase iniziale a gruppi.

Formula E ePrix Roma 2022: Antonio Felix Da Costa | Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

ITALIANI INDIETRO Male è andata invece agli italiani in pista: Edoardo Mortara, italo-svizzero leader della classifica mondiale con la sua Venturi Racing che dal prossimo anno sarà motorizzata Maserati, chiude infatti in undicesima posizione, ben lontano dalla maggior parte dei rivali per il titolo. Ancora peggio l’attesissimo Antonio Giovinazzi, in ventiduesima e ultima posizione a riprova di quanto sia difficile l’adattamento alla categoria elettrica. Il primo dei due ePrix di Roma partirà alle 15.03 di oggi pomeriggio e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e, in chiaro, su Mediaset Italia 1.

Formula E ePrix Roma 2022: Antonio Giovinazzi. Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/04/2022