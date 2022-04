ePrix Roma-2 2022: Mitch Evans concede il bis, Vergne nuovo leader del Mondiale

Cambiano le condizioni, la griglia di partenza e, apparentemente, i valori in campo. Ma, stavolta, non cambia il risultato finale: Mitch Evans ha infatti concesso il bis nel secondo ePrix di Roma 2022, vincendo con merito analogamente a quanto già fatto ieri. Una gara, la quinta della stagione 8 della Formula E, ricca di incidenti, colpi di scena e avvicendamenti in vetta, che però ha visto imporsi ancora una volta il neozelandese di casa Jaguar, bravo ad aspettare il finale per giocarsi l’ultimo Attack Mode, per poi andarsi a prendere la leadership e mantenerla fin sotto la bandiera a scacchi. Per Evans, primo pilota quest’anno a imporsi due volte, si tratta della terza affermazione sulla pista dell’Eur.

Formula E ePrix Roma 2022: Mitch Evans (Jaguar) esulta per la vittoria

VERGNE 2° Alle spalle della Jaguar numero 9, troviamo la DS Techeetah di Jean-Eric Vergne che, dopo la pole position conquistata in mattinata, non è riuscito a respingere gli assalti di Evans ma può comunque sorridere per essere il nuovo leader del Mondiale. Sul podio (con il punto extra del giro più veloce della gara) ritroviamo Robin Frijns, che già in gara-1 era riuscito ad agguantare la piazza d’onore. Ai piedi del podio André Lotterer, protagonista di una gara solida sempre in lotta per la vittoria, ma poi sorpassato dai rivali sul finale. Punti anche per la Mercedes di Stoffel Vandoorne, quinto, seguito da Pascal Wehrlein, Oliver Turvey (che regala alla piccola NIO 333 i primi punti stagionali), Lucas Di Grassi, Sebastien Buemi e Oliver Askew.

Formula E ePrix Roma 2022: Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) - Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

MORTARA OUT Malissimo è andata invece ai nostri portacolori. L’italo-svizzero Edoardo Mortara perde infatti la leadership della classifica generale per via del ritiro in seguito al contatto con Antonio Felix Da Costa (penalizzato per l’incidente), mentre Antonio Giovinazzi si è fermato in pista dopo pochi giri a causa di un problema tecnico. Non raccoglie punti neppure il campione in carica di casa Mercedes, Nyck De Vries: l’olandese, protagonista di un incidente con Sette Camara, ha chiuso il traguardo in quindicesima piazza dopo essere stato penalizzato. La Formula E torna in pista a fine mese, con l’ePrix di Monaco sul mitico circuito di Monte Carlo di scena il prossimo sabato 30 aprile.

Formula E ePrix Roma 2022: Robin Frijns (Envision) - Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/04/2022