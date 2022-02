Formula E ePrix Città del Messico 2022: orari tv, circuito e risultati

Archiviato lo scoppiettante inizio di stagione di Ad Diriyah, la Formula E riparte da Città del Messico per il terzo round del Mondiale 2022. A ospitare il circus elettrico è di nuovo il circuito Hermanos Rodriguez, che torna in calendario dopo un anno in cui la sede dell’ePrix del Messico, a causa dell’emergenza pandemica che aveva trasformato la pista della capitale in un grande ospedale da campo, si era spostata sul tracciato permanente di Puebla. È da qui che riprende la caccia alle dominanti Mercedes Silver Arrow 02 che, con il team ufficiale e con i clienti del team Venturi Racing, hanno portato a casa il doppio successo in Arabia Saudita.

Formula E 2020, ePrix Città del Messico: la partenza della gara con Evans (a sinistra) e Lotterer

FORMULA E EPRIX CITTÀ DEL MESSICO 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Il layout della pista, come da tradizione per la categoria elettrica, è ben differente rispetto a quello da 4.304 metri utilizzato dalla Formula 1. De Vries e sfidanti saranno infatti ancora una volta impegnati nel tracciato “corto” di 2.606 metri già usato nel 2020, che condivide con la classe maggiore il rettilineo di partenza e la zona che si snoda all’interno dello Stadio.

Formula E, ePrix Città del Messico 2022: la mappa del circuito

Per quanto concerne le statistiche, lo specialista di Città del Messico è Lucas Di Grassi, vincitore nel 2017 e nel 2019, oltre che della prima manche 2021 sul circuito di Puebla (l’altra è stata vinta dal suo attuale compagno in Venturi, Edoardo Mortara). L’ultima edizione dell’ePrix messicano disputato nella Capitale, risalente al 2020, è stata vinta invece da Mitch Evans. Un successo a testa anche per i non più presenti Jerome D’Ambrosio e Daniel Abt.

Formula E, ePrix di Città del Messico 2019: Lucas Di Grassi (Audi) esulta per la vittoria

Ci eravamo quasi abituati al doppio appuntamento, ma adesso la Formula E torna al “classico” singolo ePrix di scena al sabato, con il primo shakedown in programma nella giornata di venerdì. Confermata, come già visto nel debutto stagionale di fine gennaio a Ad Diriyah, la diretta in chiaro sui canali Mediaset e quella sul satellite di Sky Sport (con i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web). Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Città del Messico:

Prove Libere 1* – Sabato 12 febbraio ore 15.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2* – Sabato 12 febbraio ore 16.50: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica* – Sabato 12 febbraio ore 18.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara* – Sabato 12 febbraio ore 23.03: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

*Orari non ancora ufficiali e potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti.

Il terzo round della stagione 2022 di Formula E si corre in Messico in condizioni meteo piuttosto favorevoli. Secondo quanto riportato da 3BMeteo.com, il clima sarà mite e soleggiato, con temperature intorno ai 20 gradi. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 11 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 5-23°C.

Sabato 12 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 4-22°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

Formula E 2022, Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries (Mercedes)

