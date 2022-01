Formula E ePrix Ad Diriyah 2022: orari tv, circuito e risultati

La Formula E riparte per l’ottava stagione della sua relativamente giovane storia, l’ultima prima della rivoluzione 2022-2023 che vedrà il debutto delle monoposto elettriche di prossima generazione. Nell’attesa delle avveniristiche Gen3 che devono ancora essere svelate al pubblico, il Mondiale riparte con le certezze e i rapporti di forza già consolidati nel 2021, visti gli sviluppi pressoché bloccati per delle auto ormai giunte alla fine del proprio ciclo vitale. Ad aprire le danze è, come accaduto esattamente un anno fa, il doppio ePrix di Ad Diriyah, che si disputerà in notturna grazie all’impianto di illuminazione artificiale del tracciato che si snoda nelle vicinanze del sito Unesco alle porte della capitale Riyadh.

EPRIX AD DIRIYAH 2022: CIRCUITO E STATISTICHE

2495 metri e nessuna modifica rispetto alle edizioni passate, il circuito di Ad Diriyah sta ormai diventando per la Formula E quello che da anni è Melbourne per la Formula 1: la sede designata per l’avvio di stagione. Complice il clima favorevole, è dunque di nuovo l’Arabia Saudita ad aprire i giochi del Mondiale elettrico, per la seconda volta nella storia con l’illuminazione artificiale della pista e una corsa interamente in notturna. Per quanto riguarda le statistiche, il vero specialista del circuito di Riyadh è Sam Bird, vincitore sia nell’edizione 2019-2020 che in quella successiva del 2021. Fermi a quota un successo troviamo Antonio Felix Da Costa (2018-2019), Alexander Sims (2019-2020) e il campione del mondo in carica Nyck De Vries (2020-2021), mentre il re delle pole position è proprio Sims, a quota due affermazioni in qualifica.

Formula E ePrix Ad Diriyah 2021: la mappa del circuito

EPRIX AD DIRIYAH 2022: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Analogamente a quanto già visto nel 2021, anche in quest’apertura di stagione 2022 il programma è leggermente modificato rispetto al solito: confermato l’evento su due giorni, ma con gare al venerdì e al sabato e non (come solitamente accade in Europa) al sabato e alla domenica. Attività anche nella giornata di giovedì 27 gennaio, con il primo shakedown della stagione e le prime prove libere. Da annotare c’è poi il nuovo sistema di qualifica, che porterà i piloti a scontrarsi in due fasi a gironi prima di dare vita a un testa a testa di stampo calcistico per definire le prime posizioni dello schieramento. Perfetta continuità rispetto allo scorso anno, invece, per quanto concerne le dirette degli eventi, trasmesse sia da Sky Sport che da Mediaset. Di seguito il dettaglio degli orari del weekend saudita:

Prove Libere 1* – Giovedì 27 gennaio ore 16.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2* – Venerdì 28 gennaio ore 11.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1* – Venerdì 28 gennaio ore 13.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 1* – Venerdì 28 gennaio ore 18.03: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3* – Sabato 29 gennaio ore 11.45: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Qualifica 2* – Sabato 29 gennaio ore 13.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 2* – Sabato 27 febbraio ore 18.03: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

*Orari non ancora ufficiali e potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti.

Formula E ePrix Ad Diriyah 2021: la partenza della gara

VEDI ANCHE

EPRIX AD DIRIYAH 2022: IL METEO

Il primo ePrix della stagione 2022 di Formula E si corre in Arabia Saudita. Questo implica ovviamente che, nonostante il periodo dell’anno, il clima sarà comunque favorevole con temperature miti e cielo sereno. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo 3BMeteo.com:

Giovedì 27 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 12-22°C.

Venerdì 28 gennaio – Sereno, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 6-16°C.

Sabato 29 gennaio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 4-16°C.

FORMULA E 2022: CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

Formula E ePrix Ad Diriyah 2021: Nyck De Vries (Mercedes)

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI GARA 2

Sabato 29 gennaio, ore 18.03

EPRIX AD DIRIYAH 2022, GRIGLIA DI PARTENZA GARA 2

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI QUALIFICA 2

Sabato 29 gennaio, ore 13.40

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 29 gennaio, ore 11.30

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI GARA 1

Venerdì 28 gennaio, ore 18.03

EPRIX AD DIRIYAH 2022, GRIGLIA DI PARTENZA GARA 1

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI QUALIFICA 1

Venerdì 28 gennaio, ore 13.40

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 28 gennaio, ore 11.30

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 1

Giovedì 27 gennaio, ore 16.00

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/01/2022