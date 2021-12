Sarà l’ultima stagione delle Gen2, prima della rivoluzione dei regolamenti tecnici che porteranno in pista le innovative e avveniristiche monoposto di terza generazione, che promettono un sostanzioso incremento in termini di prestazioni, efficienza, autonomia e spettacolo. La Formula E si appresta dunque a vivere un ultimo campionato con gli sviluppi tecnici pressoché congelati, ma che si preannuncia comunque emozionante nel perfetto stile di una categoria sempre incerta e combattuta.

LE NOVITÀ Tante le novità, a partire soprattutto dall’uscita di scena di Audi e Bmw (che, però, restano fornitori di power unit rispettivamente ai team Envision e Andretti) per arrivare al nuovo format di qualifiche, che porterà i piloti a scontrarsi in dei testa a testa a eliminazione diretta. Cambiano anche le gare, che restano di 45 minuti, ma con il debutto della regola che prolungherà il tempo fino a un massimo di 10 minuti a manche, in caso di ingresso di Safety Car. E che, dunque, renderà ancora più importante l’aspetto della gestione della batteria residua.

LA STAGIONE La stagione 2022 della Formula E si disputerà in un solo anno solare, dal 28 gennaio al 14 agosto. Pandemia permettendo, sono ben 16 gli appuntamenti in programma, su 10 circuiti diversi. Sei, invece, i double-header, gli eventi con ePrix doppio da disputarsi nella tradizionale giornata del sabato ma anche alla domenica: oltre all’apertura di Diriyah, in Arabia Saudita, raddoppiano anche Roma, Berlino, Londra, New York e la novità Seoul. Di seguito il calendario completo dell’ottava stagione del campionato di monoposto elettriche.

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2022

Data Evento Sede 29-30/11 e 2/12/2020 Test invernali Valencia

Round Data Evento Sede 1 28/01/2022 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 2 29/01/2022 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 3 12/02/2022 ePrix Messico Città del Messico 4 09/04/2022 ePrix Italia Roma 5 10/04/2022 ePrix Italia Roma 6 30/04/2021 ePrix Monaco Monte Carlo 7 14/05/2022 ePrix Germania Berlino 8 15/05/2022 ePrix Germania Berlino 9 04/06/2022 ePrix Indonesia Jakarta 10 02/07/2022 ePrix Canada Vancouver 11 16/07/2022 ePrix Usa New York 12 17/07/2022 ePrix Usa New York 13 30/07/2022 ePrix Regno Unito Londra 14 31/07/2022 ePrix Regno Unito Londra 15 13/08/2022 ePrix Corea del Sud Seoul 16 14/08/2022 ePrix Corea del Sud Seoul

