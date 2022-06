Formula E ePrix Marrakech 2022: orari tv, circuito e risultati

Tutte le info utili per seguire live il settimo weekend del mondiale elettrico 2022: il dettaglio degli orari tv, il meteo, il circuito e la storia dell'appuntamento in Marocco

Archiviato il debutto delle monoposto elettriche sulla pista indonesiana di Jakarta, il Mondiale elettrico di Formula E torna in una delle sue storiche case: è infatti sul circuito Moulay El Hassan di Marrakech che, nel weekend, si disputa il round numero 10 della stagione. Un appuntamento di certo cruciale nella rincorsa del “resto del gruppo” nei confronti della Mercedes di Stoffel Vandoorne, leader della classifica piloti, ma anche una tappa dal valore simbolico: è proprio in Marocco che, infatti, il 28 e 29 febbraio 2020 si è disputato l’ultimo vero evento sportivo internazionale prima del lungo stop a causa Covid.

Formula E ePrix Marrakech 2020: le prime fasi di gara con Da Costa (DS Techeetah) davanti a Gunther (BMW)

FORMULA E EPRIX MARRAKECH 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Dicevamo che quello di Marrakech è un appuntamento ormai tradizionale nel calendario della Formula E, sebbene sia stato in ben due occasioni – una è proprio quella di quest’anno – ripescato per sostituire delle tappe inizialmente confermate e poi cancellate per ragioni logistiche. La pista a ospitare l’evento è, come sempre, il Circuito Internazionale Moulay El Hassan, tracciato cittadino allestito a pochi chilometri dal centro di Marrakech. 12 curve, per 2.791 metri che alternano passaggi tortuosi e chicane strette a lunghi rettilinei dove è possibile tentare i sorpassi in staccata.

Formula E ePrix Marrakech 2022: la mappa del circuito

L’ePrix di Marrakech è già alla sua quinta edizione: la gara in Marocco ha infatti debuttato nel 2016, per poi ripetersi nel 2018, 2019 e 2020. Nella migliore tradizione della Formula E, nessun pilota è mai riuscito a ripetersi e, quindi, abbiamo quattro poleman e quattro vincitori diversi: l’ultimo a imporsi (dalla prima casella in griglia) è stato Antonio Felix Da Costa con la DS Techeetah, mentre nelle precedenti edizioni abbiamo assistito al successo di Jerome D’Ambrosio (2019), Felix Rosenqvist (2018) e Sebastien Buemi (2016). Tra i team, due vittorie per Mahindra (2018 e 2019) e una per Renault-e.Dams e DS Techeetah.

La Formula E torna a orari comodi per gli spettatori europei dopo il weekend di Jakarta. Non mancano però le variazioni sul tema, con le prime prove libere che si disputeranno insolitamente nel tardo pomeriggio di venerdì, a ricalcare più o meno gli orari della gara, in programma al sabato. Confermata, come sempre, la doppia diretta tv e web, in chiaro sui canali Mediaset e in versione pay per gli abbonati Sky Sport e Now. Di seguito gli orari completi del fine settimana dell’ePrix di Marrakech:

Prove Libere 1 – Venerdì 1 luglio ore 18.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 2 luglio ore 08.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 2 luglio ore 10.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 2 luglio ore 18.00: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Palinsesto e orari potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti.

Formula E, ePrix Marrakech 2020: Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) è leader della classifica dopo il Round 5

Clima afoso e temperature roventi per il fine settimana del decimo round della stagione. Una discreta sfida per i piloti e per la tenuta delle monoposto elettriche, che comunque eviteranno le ore più calde se consideriamo che le qualifiche saranno in programma alle 10.40 del mattino e che la gara scatterà alle 18.00. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

VEDI ANCHE

Venerdì 1 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 15-32°C.

Sabato 2 luglio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 17-32°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

Formula E, ePrix Marrakech 2019: suggestive immagini da Marrakech

Sabato 2 luglio, ore 18.00

Sabato 2 luglio, ore 10.40

EPRIX MARRAKECH 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 2

Sabato 2 luglio, ore 08.30

EPRIX MARRAKECH 2022, RISULTATI PROVE LIBERE

Venerdì 1 luglio, ore 18.00

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/06/2022