ePrix Marrakech 2022: Da Costa in pole su Mortara e Vergne, male Vandoorne

Le qualifiche di Marrakech regalano sorprese: difficoltà per il leader del Mondiale di casa Mercedes, costretto a scattare in fondo al gruppo. Fa festa il team DS Techeetah

È Antonio Felix Da Costa a prendersi la pole position nell’ePrix di Marrakech, decima prova del Mondiale 2022 di Formula E. Dopo aver battuto il compagno di box, Jean-Eric Vergne, nelle semifinali, il campione 2020 ha poi sconfitto nella finalissima per la pole l’italo-svizzero di casa Venturi Racing, Edoardo Mortara. 1:17.070, il tempo del forte pilota portoghese, che ottiene così la prima partenza al palo di una stagione fin qui decisamente sottotono. Ma, a fare festa, è in generale tutto il team franco-cinese di DS Techeetah, che porta a casa il primo e terzo posto in griglia, ottima base di partenza per andare all’attacco della Mercedes in classifica Costruttori.

Formula E ePrix Marrakech 2022: Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah)

MALE VANDOORNE Quarto tempo per Pascal Wehrlein (Porsche), seguito dagli altri quattro piloti in grado di qualificarsi alla fase finale: Jake Dennis (Andretti-Bmw), Mitch Evans (Jaguar), Oliver Askew (Andretti-Bmw) e Nick Cassidy (Envision-Audi). Manca all’appello, invece, il leader del Mondiale, Stoffel Vandoorne: il forte pilota belga di casa Mercedes ha infatti commesso degli errorini nel suo giro buono in qualifica, scivolando addirittura in 20esima posizione. Una notizia pessima considerando che i suoi due più grandi rivali per il titolo, Vergne e Mortara, scatteranno rispettivamente dalla terza e seconda casella in griglia.

VEDI ANCHE

Formula E ePrix Marrakech 2022: Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ Formula E)

GARA ALLE 18.00 Primo degli esclusi dalla qualifica a eliminazione diretta è il campione del mondo in carica Nyck De Vries (Mercedes), seguito dall’ex Audi, Lucas Di Grassi (Venturi). Male è andata anche al nostro Antonio Giovinazzi, che ha subito la cancellazione di tutti i tempi per via di un’infrazione tecnica e sarà così costretto a partire dall’ultima fila. Marrakech, insomma, preannuncia potenziali stravolgimenti in entrambe le classifiche iridate. L’appuntamento è per le 18.00 italiane, quando ci sarà il via all’ePrix marocchino, decimo round di questa stagione che non smette di regalarci sorprese.

Formula E ePrix Marrakech 2022: Edoardo Mortara (Venturi Racing)

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/07/2022