Formula E, diramato il calendario provvisorio del mondiale 2023

NONA STAGIONE Nella serata di ieri il World Motor Sport Council della FIA ha diffuso il calendario provvisorio della prossima stagione della Formula E, la serie elettrica ormai giunta alla nona edizione. Saranno 18 le gare in programma in 13 iconiche città del mondo (contro le 16 tappe in 10 città di quest'anno). Entrano l'India con Hyderabad e il Brasile con San Paolo, mentre sarà doppio l'appuntamento in Indonesia a Jakarta. Ma l'ABB FIA Formula E World Championship vedrà, soprattutto, l'avvento delle vetture di terza generazione, le Gen3 per l'appunto, che si sfideranno tra gennaio e luglio 2023 per la conquista dell'iride. Si parte da Città del Messico il 14 gennaio, dopo i test pre stagionali di Valencia, e si conclude a Londra il 30 luglio. La tappa di Roma è stata spostata da aprile a luglio, e le due gare nella capitale saranno il penultimo appuntamento stagionale, dove potrebbe anche decidersi il campionato. Di seguito il calendario completo con tre tappe ancora da definire il 25 febbraio, l'11 marzo e il 24 giugno.

Formula E ePrix Roma 2022: Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) - Foto: Alessio De Marco | Avens-images.com

Il calendario provvisorio della Formula E 2023

Evento Gara Posizione Data 1 1 Messico, Città del Messico 14 gennaio 2023 2 2 Arabia Saudita, Diriyah 27 gennaio 2023 3 Arabia Saudita, Diriyah 28 gennaio 2023 3 4 India, Hyderabad 11 febbraio 2023 4 5 TBD 25 febbraio 2023 5 6 TBD 11 marzo 2023 6 7 Brasile San Paolo 25 marzo 2023 7 8 Germania, Berlino 22 aprile 2023 8 9 Monaco, Monte Carlo 6 maggio 2023 9 10 Corea del Sud, Seul 20 maggio 2023 11 Corea del Sud, Seul 21 maggio 2023 10 12 Indonesia, Jakarta 3 giugno 2023 13 Indonesia, Jakarta 4 giugno 2023 11 14 TBD 24 giugno 2023 12 15 Italia, Roma 15 luglio 2023 16 Italia, Roma 16 luglio 2023 13 17 Regno Unito, Londra 29 luglio 2023 18 Regno Unito, Londra 30 luglio 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/06/2022