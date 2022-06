Formula E ePrix Jakarta 2022: orari tv, circuito e risultati

La Mercedes ha tirato fuori gli artigli nel doppio appuntamento di casa – l’ultimo, prima del definitivo addio alla Formula E al termine della stagione – di Berlino, dando alla classifica un’importante scossa. Ma dopo la conosciutissima pista di Berlino (nel 2020 condizionato dalla pandemia ci si è corso addirittura sei volte in una decina di giorni) la serie elettrica si presenta dinanzi all’incognita di un ePrix tutto nuovo: nel fine settimana si vola infatti in Indonesia, per il round 9 del campionato sull’inedita pista di Jakarta. Sarà ancora terreno di conquista per il leader Vandoorne, o avremo delle sorprese?

FORMULA E EPRIX JAKARTA 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Dicevamo di una pista tutta nuova e in effetti quello di Jakarta è un circuito, cittadino nella migliore tradizione della Formula E. Situato nella zona della spiaggia di Ancol Beach, il Jakarta International ePrix Circuit consta di 2.370 metri e percorre 18 curve girando in senso orario. Svariate le occasioni di sorpasso, con il punto più ovvio al termine del rettilineo di partenza, in staccata verso la prima curva a 90 gradi.

Formula E ePrix Jakarta 2022: la mappa del circuito

Al contrario rispetto agli ePrix precedenti, quello di Jakarta è una novità assoluta per il calendario della Formula E, al debutto assoluto in Indonesia. Non ci sono dunque statistiche da riportare relativamente all’ePrix in sé, ma si può dire che fino a questo momento si sono disputate ben 16 gare nel continente asiatico, dislocate in ben cinque location differenti (Pechino, Putrajaya, Hong Kong, Sanya, Ad Diriyah). Quello di Jakarta sarà dunque il sesto diverso circuito asiatico, seguito nel finale di stagione da Seoul.

Appuntamento inevitabilmente condizionato, almeno per noi europei, dal fuso orario svantaggioso. L’ePrix di Jakarta si svolgerà comunque a un orario che permetterà anche ai fan del Vecchio Continente di guardare le gare in diretta senza troppa fatica, con il via sabato 4 giugno alle 10.00 italiane. Confermata la doppia diretta tv e web, in chiaro sui canali Mediaset e a pagamento per gli abbonati di Sky Sport e Now. Di seguito gli orari dettagliati di tutte le sessioni del fine settimana indonesiano:

Prove Libere 1 – Sabato 4 giugno ore 02.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 4 giugno ore 04.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 4 giugno ore 05.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 4 giugno ore 10.00: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Palinsesto e orari potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti.

Il nono round della stagione 2022 di Formula E potrebbe essere condizionato dal meteo instabile. Come spesso accade in Indonesia, il clima sarà estremamente caldo e umido, con temperature intorno ai 30 gradi (35 percepiti a causa dell’umidità): attenzione, però, a possibili scrosci di pioggia previsti nel pomeriggio di sabato. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 3 giugno – Nubi sparse e schiarite, 30% possibilità di precipitazioni, temperature 23-30°C.

Sabato 4 giugno – Nubi sparse e pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 23-30°C.

Formula E, ePrix Ad Diriyah: le prime fasi di gara, con Stoffel Vandoorne al comando

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

