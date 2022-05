Formula E ePrix Berlino 2022: orari tv, circuito e risultati

Smaltita la scorpacciata di lusso e glamour di Monte Carlo, la Formula E è pronta per tornare in una delle sue storiche… case. A ospitare i round 7 e 8 del Mondiale elettrico 2022 è infatti la pista di Berlino, ricavata all’interno dell’ex aeroporto di Tempelhof dove, due stagioni fa, il campionato ha disputato 6 gare in una settimana per chiudere la stagione funestata dalla pandemia da Covid. Il virus non è più una minaccia come allora, ma le “buone pratiche” instaurate nel 2020 continuano a essere messe in atto: e, infatti, il doppio appuntamento in Germania non sarà un semplice ePrix a doppia manche, ma porterà piloti e team a fronteggiare l’incognita di correre in due giorni su due layout differenti. Chi la spunterà?

Formula E ePrix Berlino-2 2020: Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah) comanda il gruppo in partenza

FORMULA E EPRIX BERLINO 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Un po’ come accaduto anche nel 2021 (e, per la prima volta, nell’agosto 2020 con ben sei ePrix su tre layout differenti), l’ePrix di Berlino si disputa su in circuito che ospita una gara su entrambi i sensi di marcia. Il primo round, il settimo della stagione Formula E, si disputa infatti sul layout tradizionale della pista berlinese, seguito il giorno dopo dall’ottava tappa del Mondiale elettrico in programma sul circuito percorso in senso inverso. Il tracciato rimane comunque quello già visto in passato: 10 curve per 2.355 metri, disegnato sulle piste del vecchio aeroporto cittadino (oggi un parco pubblico) di Tempelhof, dismesso nel 2008.

Formula E ePrix Berlino 2022: la mappa del circuito

Come detto, Berlino è una delle grandi case della Formula E. L’evento si è sempre tenuto sin dal campionato inaugurale 2014-2015, anche se, nella stagione successiva, si è disputato su un tracciato diverso da quello disegnato all’interno dell’ex aeroporto di Tempelhof. L’attuale layout “classico” è usato dal 2017, mentre quello della pista in senso di marcia inverso è alla sua terza apparizione. Ben 11 i vincitori diversi, solo tre quelli in grado di vincere in due occasioni: Sebastien Buemi (2016 e 2017), Lucas Di Grassi (2019 e 2021) e Antonio Felix Da Costa (doppietta nel 2020). Tra le case, sono invece Audi e DS Techeetah a comandare la classifica dei più vincenti, entrambe a quota tre affermazioni.

La Formula E torna in un doppio appuntamento, con le gare di scena sia al sabato che alla domenica. Resta confermata l’ormai tradizionale doppia diretta tv e web, in chiaro sui canali Mediaset e a pagamento per gli abbonati di Sky Sport e Now. Di seguito gli orari dettagliati di tutte le sessioni del fine settimana berlinese:

Prove Libere 1 – Sabato 14 maggio ore 07.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 14 maggio ore 09.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 14 maggio ore 10.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 1 – Sabato 14 maggio ore 15.03: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Domenica 15 maggio ore 07.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Prove Libere 4 – Domenica 15 maggio ore 09.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Qualifica 2 – Domenica 15 maggio ore 10.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 2 – Domenica 10 maggio ore 15.03: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Palinsesto e orari potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti.

Formula E ePrix Berlino 2021: Nyck De Vries (Mercedes EQ) è il campione del mondo 2021

Il settimo e ottavo round della stagione 2022 di Formula E saranno baciati dal clima primaverile che investirà la capitale tedesca nei prossimi giorni, con temperature miti e cielo terso. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 13 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 8-21°C.

Sabato 14 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 11-21°C.

Domenica 15 maggio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 9-21°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

Formula E, la partenza dell'ePrix di Berlino 2020

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/05/2022