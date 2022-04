Formula E ePrix Monaco 2022: orari tv, circuito e risultati

La spettacolare due giorni di Roma ha permesso al Mondiale Formula E 2022 di entrare definitivamente nella sua fase calda e, dopo la presentazione delle nuove monoposto di terza generazione – le Gen3 che sostituiranno le attuali a partire dalla prossima stagione – è tempo di tornare in pista. La cornice è quella delle grandi occasioni, perché a ospitare il sesto round del campionato elettrico è la mitica pista di Monte Carlo, per la prima volta utilizzata con la stessa, identica, configurazione entrata nella leggenda della Formula 1. Chi sarà il vincitore dell’ePrix del Principato? Dobbiamo aspettarci una conferma dello strapotere Jaguar visto a Roma, o ancora una volta la categoria full electric ci regalerà sorprese?

FORMULA E EPRIX MONACO 2022, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX MONACO 2022, CIRCUITO

Come già detto, per la prima volta nella storia, la Formula E userà un circuito in tutto e per tutto identico a quello usato dai più blasonati cugini della Formula 1. Dopo tre edizioni in cui la gara nel Principato si è svolta su un anonimo circuito corto, che portava le monoposto giù al porto dopo la prima, più stretta, curva di Santa Devota (senza dunque passare in alto dal Casinò), già nel 2021 le auto del circus elettrico hanno infiammato il layout tradizionale del circuito di Monte Carlo, modificato però nella zona della Chicane del porto. Solo nel 2022, invece, la pista è esattamente quella tradizionalmente usata in F1: lungo 3.337 metri con 19 curve, il tracciato non ha bisogno di presentazioni…

Formula E , ePrix Monaco 2022: la mappa del circuito

EPRIX MONACO 2022, STATISTICHE

Quello di Monte Carlo è un circuito per specialisti, che solitamente viene domato al meglio soltanto da coloro che vi hanno corso in F1 o in altre categorie minori (come la F2/GP2). L’ultimo vincitore è Antonio Felix Da Costa, l’eccezione che conferma la regola: nelle edizioni precedenti, due le vittorie di Sebastien Buemi (2015 e 2017), una per Jean-Eric Vergne (2019). Quanto alle pole position, contiamo due partenze al palo per il “solito” Buemi (2015 e 2017), una per Oliver Rowland (2019) e per Antonio Felix Da Costa (2021). Tra le scuderie è invece un 2-2 tra DS Techeetah, vincitrice degli ultimi due ePrix di Monaco e Renault e.Dams, adesso sostituita da Nissan e.Dams.

EPRIX MONACO 2022, ORARI TV E WEB

Ci eravamo quasi abituati al doppio appuntamento, ma adesso la Formula E torna al “classico” singolo ePrix di scena al sabato. Come sempre, diretta in chiaro sui canali Mediaset e su quelli pay-tv con Sky Sport sul satellite e i corrispettivi SkyGo e Now in streaming sul web. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Monte Carlo:

Prove Libere 1 – Sabato 30 aprile ore 7.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 30 aprile ore 9.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 30 aprile ore 10.45: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara – Sabato 30 aprile ore 15.03: Sky Sport Action, Sky Sport Uno, Mediaset Italia 1 e Sportmediaset.it

F1 GP Monaco 2021, Monte Carlo: Atmosfera del circuito

EPRIX MONACO 2022, METEO

Clima perfettamente in linea con il periodo primaverile, quello che attende i piloti e i team del campionato elettrico in Riviera. Tanto sole e temperature miti, ma non senza qualche possibilità di pioggia, che potrebbe scombussolare i pieni proprio nel bel mezzo del pomeriggio. Di seguito il dettaglio delle previsioni meteo per il fine settimana:

Sabato 30 aprile – Nubi sparse, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 14-16°C.

FORMULA E 2022, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

Formula E , ePrix Monaco 2019: la partenza della gara

Sabato 30 aprile, ore 15.03

Sabato 30 aprile, ore 10.45

Sabato 30 aprile, ore 9.15

Sabato 30 aprile, ore 7.30

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/04/2022