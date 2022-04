Formula E, presentata la Gen3, la terza generazione dei bolidi elettrici

A Monte Carlo è stata presentata la terza generazione di monoposto di Formula E che debutterà in pista la prossima stagione

TERZA GENERAZIONE Sembra arrivata direttamente dal futuro, o meglio, da una versione tratta dai film di fantascienza degli anni'80 del futuro, eppure è reale, concreta e la si è potuta toccare con mano oggi a Monte Carlo, dove è stata presentata. Parliamo della Gen3, la terza generazione di monoposto per la Formula E, il campionato elettrico inaugurato nel 2014 e giunto ormai alla sua ottava stagione. Le nuove auto, presentate oggi nel Principato di Monaco, dove nel weekend andrà in scena l'Eprix di Monte Carlo, saranno più veloci, leggere, performanti e durevoli di quelle sin qui utilizzate. Tutti i dati sono stati diramati dalla FIA, sulla carta attualmente, in attesa che la pista dia gli stessi riscontri.

La Gen3, la nuova monoposto per la Formula E 2023

DOPPIO MOTORE La Gen3 è la prima auto da corsa al mondo progettata e ottimizzata specificatamente per le corse su strada - si legge nel comunicato congiunto di FIA e Formula E - e farà il suo esordio in pista nel 2023, con la nona stagione del campionato mondiale. Sviluppata da ingegneri ed esperti di sostenibilità, la Gen3, può raggiungere una velocità massima di 322 km/h, con il 40% circa di energia prodotta dal sistema di frenata della stessa power unit. Il motore eroga circa 350 kW di potenza, ma la grandissima novità e l'aggiunta di un propulsore anteriore, che aggiunge altri 250 kW portando il totale a 600 kW! Sul lato sostenibilità le batterie sono le più avanzate mai realizzate, costituite da materiali provenienti da fonti rinnovabili, tra cui lino e fibra di carbonio riciclate, mentre le celle verranno riutilizzate e riciclate anch'esse a fine vita. La Gen3 riduce l'impronta di carbonio di circa il 10% rispetto al modello precedente, pur innalzando le performance su strada

TANTI PRODUTTORI Entusiasti i relatori del progetto. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: ''Sia dal punto di vista tecnologico che ambientale, Gen3 stabilisce nuovi standard nello sport. I team di sviluppo della FIA e della Formula E hanno svolto un ottimo lavoro e li ringrazio per il grande impegno profuso su questo progetto. Sono lieto di vedere così tanti produttori leader già iscritti alla prossima era del campionato (Sono al momento sette: DS, Jaguar, Mahindra, Maserati, NIO, Nissan e Porsche) e non vediamo l'ora di vedere il debutto competitivo della Gen3 nella stagione 9''.

FUTURO LUMINOSO Gli fa eco Alejandro Agag, presidente e fondatore della Formula E: “La Gen3 rappresenta l'ambiziosa terza età della Formula E e dell'ABB FIA Formula E World Championship. Con ogni generazione di auto da corsa spingiamo ulteriormente i confini delle possibilità della tecnologia elettrica e la Gen3 è il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi. Gli occhi del mondo sono puntati sul Principato per l'E-Prix di Monaco e siamo orgogliosi di presentare un'auto che ha visto due anni di lavoro per essere completata, qui, nella storica casa del motorsport. I miei ringraziamenti vanno alla grande squadra dietro la Formula E e la FIA: il futuro di tutte le corse elettriche è luminoso”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/04/2022