Formula E ePrix New York 2022: orari tv, circuito e risultati

A sole due settimane dallo spettacolare evento di Marrakech, la Formula E torna in pista per un altro appuntamento iridato. Un ePrix doppio che, torna a disputarsi come da tradizione sul circuito di Brooklyn, uno dei preferiti dai piloti della categoria elettrica e dei più scenografici con vista sul fiume Hudson e sull’iconica Statua della Libertà. Show annunciato anche sul piano sportivo, con la caccia a un Edoardo Mortara che, con due vittorie, un secondo e un terzo posto nelle ultime quattro gare, si è preso con prepotenza la leadership della classifica Piloti. Chi potrà impensierirlo?

FORMULA E EPRIX NEW YORK 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Inaugurato nel 2017 e arrivato fin qui praticamente senza modifiche – l’unica eccezione è la modifica del vecchio tornante di curva 1, oggi diventato un complesso di cinque curve – il circuito di Brooklyn è ormai uno dei grandi classici della Formula E. Lungo 2.32 km e situato nei pressi del quartiere di Red Hook, il tracciato gira in senso orario e consta di 14 curve alternando almeno tre bei rettilinei (al termine dei quali è possibile tentare il sorpasso in staccata) a chicane e curve lente.

Formula E ePrix New York 2022: la mappa del circuito

Giunto alla sua quinta edizione, l’ePrix di New York è sempre stato un double header. Nelle otto gare fin qui disputate, a ritagliarsi un ruolo da specialista della pista di Brooklyn è Sam Bird, già a quota tre successi (due nel 2017, gara-2 nel 2021). Una vittoria a testa, invece per Lucas Di Grassi e Jean-Eric Vergne (2018), Sebastien Buemi e Robin Frijns (2019) e Maximilian Gunther (gara-1 2021). Tra le scuderie, comanda Virgin Racing, oggi Envision Racing, con tre successi, seguita da Audi, Techeetah, Nissan, Bmw Andretti e Jaguar a quota 1.

Il weekend di New York è ovviamente condizionato negli orari delle dirette tv dal fuso orario della East Coast, con la Grande Mela che si trova sei ore indietro rispetto all’Italia. Di seguito gli orari dettagliati delle sessioni del weekend che, come sempre, saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset in chiaro e su quelli di Sky Sport e Now in abbonamento.

Prove Libere 1 – Venerdì 15 luglio ore 22.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 16 luglio ore 13.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 16 luglio ore 14.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 1 – Sabato 16 luglio ore 19.00: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Domenica 17 luglio ore 13.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Qualifica 2 – Domenica 17 luglio ore 14.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 2 – Domenica 17 luglio ore 19.00: Sky Sport Action, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Orari soggetti a possibili cambiamenti

Formula E ePrix New York 2021, Brooklyn: Bird (Jaguar) sul podio con Cassidy (Virgin) e Da Costa (Ds)

Il fine settimana newyorkese attende il circus della formula elettrica con gran sole e caldo. Nessun rischio, dunque, di vedere la pioggia a sconvolgere i piani dei team che, invece, dovranno fronteggiare le difficoltà connesse alla gestione delle auto (e delle forze di piloti e meccanici) con le alte temperature. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana:

Venerdì 15 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 22-30°C.

Sabato 16 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 21-28°C.

Domenica 17 luglio – Parzialmente nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 22-29°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

Formula E ePrix New York 2019, Brooklyn: la skyline di Manhattan

Domenica 17 luglio 2022, ore 19.00

Domenica 17 luglio, ore 14.40

Domenica 17 luglio, ore 13.00

Sabato 16 luglio, ore 19.00

Sabato 16 luglio, ore 14.40

Sabato 16 luglio, ore 13.00

Venerdì 15 luglio, ore 22.00

