Formula E ePrix New York-2: trionfa Da Costa, Vandoorne torna leader del Mondiale

Anche nella seconda manche della Formula E, impegnata in questo fine settimana a New York sul circuito cittadino di Brooklyn, non sono mancate sorprese ed emozioni. Dopo che, in gara 1, era stata l’improvvisa e inattesa pioggia a stravolgere la corsa costringendo i commissari a interrompere i giochi, oggi il secondo ePrix statunitense è stato più lineare ma non meno spettacolare. A vincere è stato Antonio Felix Da Costa, partito dalla pole position dopo la penalizzazione di Nick Cassidy, più rapido del lotto in qualifica ma costretto a scattare dal fondo dello schieramento per aver sostituito alcune componenti della power unit.

Formula E ePrix New York 2022: Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) nelle prime fasi di gara

LOTTA CON VANDOORNE Non che, per il forte pilota portoghese di casa DS Techeetah le cose siano state facili in assenza del dominatore di ieri. Il campione 2020 ha infatti dovuto fronteggiare la risalita di Stoffel Vandoorne, aggressivo sul finale ma poi costretto a rinunciare agli ultimi assalti per via delle bandiere gialle esposte fino alla fine della gara per l’incidente di Lucas Di Grassi e Oliver Askew. Il belga di casa Mercedes, complice la giornata tutt’altro che positiva per Edoardo Mortara, solo decimo al traguardo, si può consolare comunque per aver ripreso la leadership della classifica Piloti.

Formula E ePrix New York 2022: Il podio con Da Costa (DS Techeetah) Vandoorne (Mercedes) ed Evans (Jaguar)

BAGARRE CONTINUA Alle spalle della coppia di testa, un gruppetto di piloti molto competitivi e autori di una bella battaglia a suon di sorpassi e controsorpassi fin sotto la bandiera a scacchi. Al terzo posto troviamo Mitch Evans, che si rilancia così in ottica iridata, seguito a ruota da Alexander Sims, Sam Bird, Robin Frijns e Nyck De Vries. Punti anche per Jake Dennis, André Lotterer e il già citato Mortara, mentre Jean-Eric Vergne incassa un ritiro negli ultimi giri che è anche una brutta battuta d’arresto in ottica Mondiale. Ko per motivi tecnici anche Antonio Giovinazzi, la cui stagione stregata sembra non volerne sapere di dargli una tregua. Prossimo appuntamento tra due settimane con il doppio ePrix di Londra sul caratteristico circuito semi-indoor del centro espositivo ExCeL.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/07/2022