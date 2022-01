ePrix Ad Diriyah: la pole position è di Vandoorne

QUALIFICHE - VANDOORNE PIEGA DENNIS L'innovativo e complesso format di qualifica - piloti divisi in due gironi, con i migliori 4 di ciascuno che vanno poi a formare un tabellone con scontri diretti - premia Stoffel Vandoorne. Il belga della Mercedes ha battuto in finale Jake Dennis, confermatosi finora tra i più veloci del weekend. L'ultima sfida ha avuto poca storia, con Vandoorner che ha subito accumulato un discreto margine, per poi chiudere con 3 decimi di vantaggio. L'ex pilota della McLaren in semifinale aveva battuto in una sfida tutta Mercedes il campione in carica Nick De Vries. L'olandese nei quarti di finale aveva eliminato Oliver Rowland, tra i favoriti della vigilia dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle due sessioni di prove libere. Nell'altra semifinale, Dennis aveva avuto la meglio su Andre Lotterer. Subito eliminato Antonio Giovinazzi, autore del tempo più alto del gruppo B.

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI QUALIFICHE

Formula E, ePrix Ad Diriyah: risultato scontri diretti qualifiche

EPRIX AD DIRIYAH 2022, GRIGLIA DI PARTENZA

Formula E, ePrix Ad Diriyah: griglia di partenza

LIBERE 2, CONFERMA ROWLAND La prima giornata di gara della Formula E 2022 si è aperta con la seconda sessione di prove libere dell'ePrix di Ad Diriyah. Il miglior tempo, così come ieri, è stato fatto segnare dalla Mahindra di Oliver Rowland. Il britannico ha migliorato di oltre 1,5 secondi il tempo del giovedì, ma è seguito a una manciata di millesimi da Sam Bird, Jake Dennis e Antonio Felix Da Costa. Ha chiuso purtroppo in ultima posizione, con un distacco di 1,6 secondi, Antonio Giovinazzi. L'italiano rimane però in testa alle votazioni per il Fanboost, con il 24% delle preferenze. Le qualifiche sono in programma a partire dalle 13:40 ora italiana, mentre gara-1 scatterà alle 18:03.

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 2

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Oliver Rowland Mahindra 1:08.957 2 Sam Bird Jaguar +0.015 3 Jake Dennis Andretti +0.043 4 Antonio Felix Da Costa DS Techeetah +0.091 5 Robin Frijns Envision +0.113 6 Pascal Wehrlein Porsche +0.215 7 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +0.251 8 Nick Cassidy Envision +0.298 9 Maximilian Guenther Nissan +0.456 10 Oliver Askew Andretti +0.545

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/01/2022