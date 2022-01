Formula E ePrix Ad Diriyah: Giovinazzi in testa alle votazioni del Fanboost

PRIMO ASSAGGIO La prima sessione di prove libere dell'ePrix Ad Diriyah ha ufficialmente aperto la stagione 2022 della Formula E. Il miglior tempo sul tracciato lungo quasi 2,5 km è stato fatto segnare da Oliver Rowland su Mahindra, con il crono di 1:10.559. Alle sue spalle, tutti con meno di due decimi di distacco, troviamo Antonio Felix Da Costa (DS TeCheetah), Jake Dennis (Avalanche Andretti) e Jean-Eric Vergne. Rowland ha ottenuto la sua prestazione nei minuti finali, scavalcando così Da Costa.

DE VRIES PARTE MALE Giornata da dimenticare per il campione in carica Nick De Vries. L'olandese ha colpito le barriere in curva 3 dopo appena 5 minuti, danneggiando severamente il posteriore della sua Mercedes-EQ. Nonostante un tentativo di ripartenza, per lui la sessione è terminata lì: troppo gravi i danni riportati dalla monoposto.

Not the start the reigning World Champion would have hoped for...



20 minutes of the session remain after @nyckdevries parks his car off the track with suspension damage



Live timings for FP1 here 👉 https://t.co/NqfsxKCucu



🇸🇦 2022 #DiriyahEPrix | @MercedesEQFE pic.twitter.com/FeW2Pi11IJ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 27, 2022

GIOVINAZZI IL PIU' AMATO Esordio nella categoria non esaltante per Antonio Giovinazzi. L'ex pilota della Alfa Romeo ha chiuso con il ventesimo tempo, a 1,8 secondi di ritardo da Rowland. Il nostro connazionale si può consolare con l'affetto del pubblico: al momento, è lui il più votato per il fanboost con ben il 24% dei voti a suo favore, seguito a un soffio da Da Costa fermo al 23%. Un piccolo aiuto dai tifosi per l'inizio di questa nuova avventura: le votazioni proseguiranno fino a 15 minuti dopo il semaforo verde di gara 1, in programma domani pomeriggio alle 18:03 ora italiana. Potete continuare a votarlo a questo indirizzo.

EPRIX AD DIRIYAH 2022, RISULTATI PROVE LIBERE 1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Oliver Rowland Mahindra 1:10.559 2 Antonio Felix Da Costa DS Techeetah +0.158 3 Jake Dennis Andretti +0.180 4 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +0.185 5 Mitch Evans Jaguar +0.505 6 Edoardo Mortara Venturi +0.521 7 Pascal Wehrlein Porsche +0.580 8 Sebastien Buemi Nissan +0.640 9 Lucas Di Grassi Venturi +0.674 10 Nick Cassidy Envision +0.770

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/01/2022