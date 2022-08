Formula E ePrix Seoul-1 2022: Mitch Evans vince e tiene aperti i giochi iridati

I due titoli mondiali della Formula E si assegneranno domani, all’ultimissimo appuntamento della stagione 2022. La gara numero 100 della storia del campionato elettrico non ha infatti chiuso i giochi iridati, nonostante il grande vantaggio del leader della classifica Stoffel Vandoorne, che arrivava al doppio appuntamento di Seoul con ben 36 punti di vantaggio. A vincere è stato invece il suo principale – e, a questo punto, unico – rivale in classifica Mitch Evans, bravo a prendere il comando della gara al via e poi a condurre le danze fino al traguardo, mentre il belga della Mercedes teneva (comprensibilmente) una condotta di gara accorta e misurata che lo portava a chiudere in quinta piazza, consapevole di dover raccogliere pochi punti per portare a casa il primo titolo Formula E della carriera.

Formula E ePrix Seoul 2022: la partenza della gara sul bagnato

CAOS AL VIA Il primo dei due ePrix di Seoul è stato insolitamente liscio e senza sussulti, quasi un unicum per la storia della categoria full electric, che ci ha sempre abituati a corse ricche di colpi di scena. Gara lineare, sì, ma con una grossa eccezione: al termine del primo giro di gara, ben sette piloti si sono infatti schiantati, a uno a uno, contro le barriere, traditi dall’asfalto reso viscido dalla pioggia costringendo la Direzione gara a esporre la bandiera rossa. Alla ripresa, Evans ha mantenuto il comando, controllando la Mahindra del poleman Oliver Rowland e la Venturi Racing di Lucas Di Grassi, che il prossimo anno sarà proprio compagno dell’inglese nel team indiano.

