Formula E ePrix Londra 2022: orari tv, circuito e risultati

Tutte le info utili per seguire live il nono weekend del mondiale elettrico 2022: il dettaglio degli orari tv, il meteo, il circuito e la storia dell'appuntamento in Gran Bretagna

Il Mondiale di Formula E è ormai entrato definitivamente nella fase calda che assegnerà il titolo Piloti e Costruttori numero 8 della sua storia, in attesa della rivoluzione 2023 con il debutto delle nuove monoposto di terza generazione. Dopo il doppio appuntamento di New York, il circus elettrico ritorna per una fugace apparizione in Europa, prima del gran finale – come da tradizione degli ultimi anni nella settimana di Ferragosto – sulla nuovissima pista cittadina di Seoul, in Corea del Sud. Sul suggestivo tracciato che si snoda, unico nel suo genere, nei dintorni e persino all’interno dell’avveniristico centro espositivo ExCeL di Londra, riparte la caccia a Stoffel Vandoorne bravo a riportarsi al comando sfruttando il double header nella Grande Mela. Chi riuscirà a fermarlo?

Formula E ePrix Londra 2021: fasi della gara della passata stagione

FORMULA E EPRIX LONDRA 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Inaugurato nel 2021 dopo il rinvio di un anno a causa Covid-19, il circuito di Londra è un unicum nel suo genere: è infatti disposto su due livelli, con una zona esterna a “piano terra” e una parte indoor rialzata – dove si trova il rettilineo di partenza e arrivo e la corsia box, all’interno del centro espositivo ExCeL (Exhibition Centre London). Con i suoi 2.141 metri e le sue 22 curve, non mancano i punti di sorpasso, i rettilinei e le grandi staccate che rendono la pista londinese una delle più spettacolari in calendario.

Formula E ePrix Londra 2022: la mappa del circuito

Abbiamo già detto come il circuito dell’ExCeL abbia fatto il suo debutto nel 2021, con un doppio appuntamento vinto da Jake Dennis (Bmw-Andretti) e Alexander Lynn (Mahindra Racing). Non si è trattato però di un esordio assoluto per la Formula E nella capitale britannica, visto che nel 2015 e nel 2016 si era corso sul tracciato di Battersea Park, sempre in doppia manche: in quel caso, da segnalare la doppia vittoria di Nicolas Prost nel 2016, e i successi di Sebastien Buemi e Sam Bird nel 2015. Tra i team, Londra sorride a Renault e.Dams, oggi sostituito da Nissan e.Dams, in grado di imporsi in ben 3 gare su 6. Un trionfo a testa, invece, per DS Virgin, Andretti e Mahindra.

Formula E ePrix Londra 2021, ExCeL: Lucas Di Grassi (Audi) taglia per primo il traguardo

Il ritorno in Europa porta con sé l’ultima possibilità stagionale per il pubblico di ammirare la Formula E in orari “tradizionali”. Si partirà già dal venerdì con le prime prove libere del weekend, poi completato da una sessione di free practice, una qualifica e una gara sia nella giornata di sabato 30 che di domenica 31 luglio. Di seguito gli orari dettagliati delle sessioni del weekend che, come sempre, saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset in chiaro e su quelli di Sky Sport e Now in abbonamento.

Prove Libere 1 – Venerdì 29 luglio ore 16.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 30 luglio ore 08.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 30 luglio ore 09.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 1 – Sabato 30 luglio ore 14.00: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Domenica 31 luglio ore 07.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Qualifica 2 – Domenica 31 luglio ore 09.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 2 – Domenica 31 luglio ore 14.00: Sky Sport Uno, Mediaset Canale 20 e Sportmediaset.it

Orari e palinsesto soggetti a possibili cambiamenti

Formula E ePrix Londra 2021, ExCeL: la partenza di gara-2

La capitale britannica non è più investita, come nella scorsa settimana, dall’anomala ondata di calore che ha colpito tutta l’Europa. Le temperature saranno dunque più miti e gradevoli per i piloti e i membri delle scuderie, che potrebbero però dover fronteggiare qualche scroscio di pioggia, possibile soprattutto nella giornata di domenica.

Venerdì 29 luglio – Nubi sparse e schiarite, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 12-25°C.

Sabato 30 luglio – Nuvoloso con aperture, 30% possibilità di precipitazioni, temperature 15-26°C.

Domenica 31 luglio – Nubi sparse e pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 16-26°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2022 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 8 della storia della categoria elettrica.

