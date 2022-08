Formula E ePrix Seoul 2022: orari tv, circuito e risultati

Tutte le info utili per seguire live il weekend conclusivo del mondiale elettrico 2022: il dettaglio degli orari tv, il meteo, il circuito e la storia dell'appuntamento in Corea del Sud

Il Mondiale di Formula E arriva alla sua tappa conclusiva della stagione e dell'epoca della Gen2, che andrà in scena sul nuovissimo circuito cittadino di Seoul festeggiando anche l'ePrix numero 100 della storia della categoria. Un evento, quello nella capitale della Corea del Sud, che si sarebbe dovuto disputare già nel 2020, ma che poi era stato rimandato per effetto della pandemia da Covid-19. Archiviata la doppia tappa di Londra, la serie elettrica ci regala dunque un ultimo double header per assegnare i due titoli 2022: qualcuno riuscirà a interrompere quella che appare a tutti gli effetti come una marcia trionfale da parte della Mercedes e di Stoffel Vandoorne?

FORMULA E EPRIX SEOUL 2022, TUTTE LE INFO UTILI

Lungo 2.618 metri, con ben 22 curve, il tracciato cittadino di Seoul si snoda all’interno del Parco Olimpico dei Giochi del 1988. E, un po’ come già visto anche in altre gare della serie elettrica, come quella ormai classica di Città del Messico, la pista entrerà all’interno di uno stadio per regalarci un colpo d’occhio decisamente suggestivo. Nello specifico, le monoposto elettriche lambiranno lo stadio del baseball per poi fare il proprio ingresso nello stadio olimpico, con potenziali 70.000 posti a sedere. Sul piano sportivo, non mancheranno però gli spunti per l’azione, con chicane e curve a 90 gradi intervallate a dei rettilinei dove sarà possibile tentare i sorpassi. Di certo un palcoscenico di tutto rispetto per il gran finale di stagione.

Formula E ePrix Seoul 2022: la mappa del circuito

L’ePrix di Seoul è una novità assoluta per il calendario della Formula E, che non ha mai corso in nessuna città delle Corea del Sud. Originariamente inserito nella lista di appuntamenti per la stagione 2020, l’evento è poi saltato (anche nel 2021) a causa della pandemia da Covid-19. I vincitori di sabato e domenica saranno dunque i primi nella storia a vincere una gara motoristica sul tracciato cittadino di Seoul. Il round del 14 agosto, chiuderà la stagione ma anche l’era delle monoposto Gen2, ma sarà anche la centesima gara della storia della Formula E.

Dopo Londra, il Mondiale 2022 di Formula E lascia definitivamente l’Europa per il gran finale asiatico. Ovviamente rivoluzionati tutti gli orari dell’evento, certo non proprio comodissimi per gli appassionati del vecchio Continente che, però, potranno assistere alle gare senza eccessive levatacce mattutine. Di seguito gli orari dettagliati delle sessioni del weekend che, come sempre, saranno trasmesse in diretta sui canali Mediaset in chiaro e su quelli di Sky Sport e Now in abbonamento.

Prove Libere 1 – Sabato 13 agosto ore 01.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 13 agosto ore 02.50: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 13 agosto ore 04.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 1 – Sabato 13 agosto ore 09.00: Sky Sport Uno, Mediaset Italia 1 e Sportmediaset.it

Prove Libere 3 – Domenica 14 agosto ore 02.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it

Qualifica 2 – Domenica 14 agosto ore 04.40: Sky Sport Action e Sportmediaset.it

Gara 2 – Domenica 14 luglio ore 09.00: Sky Sport Uno, Mediaset Italia 1 e Sportmediaset.it

Orari e palinsesto soggetti a possibili cambiamenti

Formula E ePrix Seoul 2022: vista aerea del Parco Olimpico dove sorge il circuito

La capitale coreana, che attende l’arrivo della Formula E da ormai due anni, potrebbe essere toccata da alcune perturbazioni proprio nei giorni del doppio ePrix. Una variabile in più per team e piloti che, oltre a doversi approcciare con un tracciato del tutto nuovo, dovranno anche probabilmente fronteggiare le condizioni meteo avverse. Di seguito il dettaglio delle condizioni meteo del weekend di Ferragosto:

Sabato 13 agosto – Nubi e temporali, 70% possibilità di precipitazioni, temperature 24-27°C.

Domenica 14 agosto – Nubi e temporali, 70% possibilità di precipitazioni, temperature 24-29°C.

Formula E ePrix Seoul 2022: vista aerea della città

