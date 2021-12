Dal budget cap al nuovo calendario 2022: la FIA annuncia le novità per la Formula E

La Formula E come la Formula 1. No, non stiamo parlando del rombo delle monoposto elettriche, che ovviamente continueranno a essere silenziose come sempre, ma della decisione di introdurre il budget cap. Anche la massima serie a batterie, dunque, entra in un regime di spese controllate con l’obiettivo di favorire lo spettacolo e arginare la diaspora di grandi costruttori dopo l’addio di Audi e Bmw, già fuori dai giochi nel 2022, e quello dei campioni in carica di Mercedes annunciato al termine della prossima stagione.

DOPPIO TETTO DI SPESA La misura sarà introdotta già a partire dal Mondiale 2022-2023, che prenderà il via nel prossimo autunno. Il tetto di spesa sarà doppio: 13 milioni di euro all’anno fino al 2024, esclusi ovviamente gli impegni già presi dai singoli costruttori e (come in F1) gli ingaggi dei piloti; 25 milioni di euro a biennio per le case costruttrici, comprendenti i costi di ricerca e sviluppo e quelli relativi alla fornitura e l’assistenza dei team clienti. A proposito di budget cap, il tetto massimo di spesa diminuirà ulteriormente dal 2025, quando saranno previsti 15 milioni di euro per coprire i costi totali di un’intera stagione, inclusi gli stipendi dei piloti.

IL NUOVO CALENDARIO La riunione del Consiglio Mondiale Fia, l’ultimo presieduto dall’uscente Jean Todt, ha offerto anche l’occasione per riempire gli slot vuoti del calendario Formula E 2022. La serie elettrica, che aveva inizialmente annunciato il ritorno in Cina (con una location ancora da confermare), una gara a Città del Capo e un’ulteriore tappa da ufficializzare, è invece tornata sui propri passi ma senza ridurre il numero di gare complessive. L’ePrix cinese sarà infatti sostituito da un doppio appuntamento tra le strade di Roma, con il raddoppio anche dell’ormai tradizionale gara all’ex aeroporto di Tempelhof a Berlino. Esce di scena, infine, Città del Capo probabilmente per effetto dell’esplosione dei contagi della variante Omicron del coronavirus, per fare spazio all’ePrix di Jakarta, in programma il 4 giugno. Di seguito il nuovo calendario ufficiale della season 8.

CALENDARIO FORMULA E 2022

EVENTO ROUND LOCATION DATA 1 1 & 2 Diriyah, Arabia Saudita 28-29/01/2022 2 3 Città del Messico, Messico 12/02/2022 3 4 & 5 Roma, Italia 09-10/04/2022 4 6 Monaco, Principato di Monaco 30/04/2022 5 7 & 8 Berlino, Germania 14-15/05/2022 6 9 Jakarta, Indonesia 04/06/2022 7 10 Vancouver, Canada 02/07/2022 8 11 & 12 New York City, USA 16-17/07/2022 9 13 & 14 Londra, Regno Unito 30-31/07/2022 10 15 & 16 Seul, Corea del Sud 13-14/08/2022

