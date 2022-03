Nuova Grecale "Folgore": con il SUV elettrico Maserati alza la posta in gioco

Dovrebbe arrivare nel 2023 la variante a zero emissioni del modello a ruote alte con due motori per 500 kW di potenza e trazione integrale

AL SUV MASERATI PIACE ANCHE L’ELETTRICITÀ Che la nuova Maserati Grecale sia ormai pronta per sfilare sul tappeto rosso lo conferma la data di presentazione del nuovo SUV medio italiano, fissata per domani, 22 marzo. Quindi, siamo a poche ore alla world première di uni dei modelli più attesi della Casa del Tridente, che vedrà arrivare anche una versione 100% elettrica. Ebbene si, la notizia è di quelle da prima pagina e cioè che il SUV compatto, nel 2023, sarà disponibile anche con powertrain a zero emissioni. Le informazioni pubblicate su vari siti web indicano che la Grecale EV affiancherà i modelli con motori convenzionali e offrirà la trazione integrale con doppio motore. La Grecale “Folgore” sarà alimentata da motori elettrici con 250 kW di potenza - uno su ciascun asse - per una potenza combinata stimabile fino a 500 kW (680 CV), il che la renderebbe il modello di grande produzione più potente mai prodotto da Maserati, fino all'arrivo della prossima GranTurismo EV.

Nuova Maserati Grecale Folgore: il SUV italiano potrebbe debuttare nel 2023QUATTRO RUOTE MOTRICI CHE DIVENTANO DUE Ad alimentare i motori ci penserà un pacco batteria da 400 Volt, abbinato a quello che viene descritto come un “modulo di ricarica di bordo” e un sistema di disconnessione della trazione integrale, che consente a uno dei motori (probabilmente quello anteriore) di essere disaccoppiato per risparmiare energia rendendo il SUV un 2WD a tutti gli effetti. Non vengono forniti dettagli su potenza, autonomia, capacità degli accumulatori o dati sulle prestazioni, anche se con la trazione integrale e fino a 500 kW alla spina, è probabile che il tempo di scatto da 0 a 100 km/h sia nell’ordine dei tre secondi, decimo più decimo meno.

Nuova Maserati Grecale Folgore: insieme a una GranTurismo (elettrica?) durante i test su ghiaccioARRIVERANNO MODELLI BEV PIÙ POTENTI Detto questo, bisogna ricordare che il bimotore da 400 Volt della Grecale Folgore si affiancherà al più avanzato sistema da 800 Volt destinato ad altri nuovi modelli elettrici di Maserati, inclusa la GranTurismo, che utilizzerà tre motori elettrici e supporterà una ricarica rapida da 300 kW in corrente continua. Non è chiaro il motivo per cui la Grecale Folgore opterebbe per un sistema a 400V, anche se è possibile che la sua piattaforma - una versione rivista dell'architettura Giorgio alla base delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia e datata 2015 - potrebbe non essere in grado di supportare tre motori e una tensione maggiore. Tuttavia, la potenza totale di 500 kW collocherebbe la Grecale Folgore ai vertici del segmento dei SUV elettrici di lusso di medie dimensioni, spingendola oltre la Tesla Model Y Performance (393 kW), l'Audi E-Tron S (370 kW) e la Mercedes EQC400 (300kW). Mentre resta da vedere quanto sarà potente la prossima Porsche Macan EV. Teniamo presente che l'attuale berlina Taycan Turbo di Zuffenhausen raggiunge i 500 kW con il Launch Control attivato, mentre la Turbo S alza la posta in gioco fino a 560 kW.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/03/2022