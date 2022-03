Una Maserati dentro, fuori e...sotto. Nuova Grecale ai raggi X

D'ora in avanti sarà un vento, a chiamarsi come una Maserati, e non più viceversa. D'altra parte, quella di nominare i proprio modelli come i venti più famosi è una tradizione tutta Maserati. Con Grecale, il Tridente non fa eccezione. A essere eccezionale, semmai, è la sua natura di SUV ''compatto'' di lusso, pensato per la vita di tutti i giorni. In uno slogan, The Everyday Exceptional. Passiamo Maserati Grecale sotto la lente di ingrandimento (sfoglia la ricca gallery e riguarda, se vuoi, la diretta streaming della world premiere).

Maserati Grecale

Le dimensioni sono in realtà da SUV medio grande, più che da SUV compatto: costruito nello stabilimento di Cassino su pianale Giorgio, lo stesso di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Grecale lungo 4.846 mm (con un passo di 2.901 mm), alto 1.670 mm, largo 2.163 mm, con una carreggiata posteriore di 1.948 mm.

DESIGN Grecale ha, come MC20, uno sguardo non più ''orizzontale'', ma ''verticale''. Il frontale è il lato più distintivo ed è caratterizzato da una calandra bassa e una griglia imponente, senza essere eccessiva. Osservando il profilo, salta invece all’occhio il contrasto continuo tra purezza e tecnica, con tanto lavoro sull’andamento del cofano e sulla parte posteriore per accentuarne il carattere sportivo. È evidente il contrasto tra un body molto fluido, soft, dalle forme sinuose e plastiche, con gli elementi tecnici sottolineati dal carbonio. Al posteriore, infine, le fanalerie a boomerang - ispirate alla 3200 GT di Giugiaro - si integrano con una impostazione tipicamente Maserati e con una linea trapezoidale. Nuovi anche i disegni degli scarichi, che nella versione Trofeo sono sdoppiati grazie al disegno di un’ugola specifica.

Maserati Grecale, il caratteristico frontale

PIÙ SPORT A proposito: sia la versione Modena, sia la Trofeo, accentuano ancora di più il loro carattere sportivo con un incremento della carreggiata posteriore di 34 mm rispetto alla versione GT. Questo permette di dare a Grecale un look più energico, sottolineato anche da alcuni particolari cromatici, da minigonne e da paraurti specifici. Il disegno della griglia resta lo stesso per tutte le versioni, ma le bacchette, che sono cromate nella versione GT, diventano nere su Modena e Trofeo.

All'interno, il senso di contemporaneità è enfatizzato dal livello dei contenuti e dalla pulizia del disegno. Si contano in totale quattro schermi: il classico cluster, il nuovo elemento centrale da 12,3 pollici del sistema multimedia MIA (Maserati Intelligent Assistant) su piattaforma Android, un display comfort più piccolo da 8,8 pollici con i comandi accessori, inoltre il nuovo orologio digitale. L'impiego stesso della tecnologia a sfioramento permette di pulire il disegno ed eliminare i bottoni anche dall’elemento centrale, così da lasciare più spazio all’ampio bracciolo, al grande vano portaoggetti con apertura ''butterfly'' a doppio battente e alla zona di ricarica per il cellulare.

Maserati Grecale, gli interni

FINESSE La pulizia estetica è messa in risalto anche attraverso i materiali e le rifiniture: le cuciture della plancia riprendono il tema a doppia sella, creando una continuità con Levante, mentre il pannello centrale, così come le porte, sono caratterizzate da elementi real material per creare una sensazione di assoluta armonia in tutto l’abitacolo. L’attenzione al dettaglio è estrema: si guardi la minuzia delle griglie metalliche al laser per gli speaker Tweeter e Midrange del nuovo sistema audio Sonus faber o alle finiture cromate dello smart watch digitale, delle bocchette d’aria centrali e del selettore del driving mode. Altro dettaglio di stile è la luce alle spalle del display centrale, in grado di donare un effetto “salotto” con una illuminazione diffusa.

Le versioni previste al lancio sono tre: Grecale GT, spinta da un 2 litri 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV, Grecale Modena, sempre con motore 2 litri 4 cilindri mild hybrid da 330 CV, infine la corsaiola Grecale Trofeo, equipaggiata di propulsore a benzina 3 litri V6 da 530 CV, derivato dal motore Nettuno che equipaggia MC20. Come previsto, completerà la gamma Grecale Folgore, la versione 100% elettrica con tecnologia a 400 Volt.

Maserati Grecale Modena

GRECALE GT E MODENA

Nella versione ibrida, Grecale abbina al motore termico a 4 cilindri un sistema Mild Hybrid da 48 Volt., sperimentato in anteprima su Ghibli Il sistema è costituito da quattro elementi: BSG, batteria a 48 Volt, eBooster e convertitore DC/DC. Il BSG (Belt Starter Generator), che svolge la funzione di un alternatore, va a caricare la batteria posta nel vano baule, che a sua volta serve per alimentare l’e-Booster di cui è dotato il motore a doppio turbo compressore, dove a quello termico viene abbinato l’e-Booster azionato o dal BSG o attraverso la batteria. Lo scopo della presenza di un compressore elettrico è quello di compensare la mancata erogazione di un turbo compressore classico nei primi giri del motore.

Maserati Grecale GT

GRECALE TROFEO

Il sei cilindri twin turbo da 3.000 cc di Grecale Trofeo si sviluppa attorno alla tecnologia MTC, Maserati Twin Combustion, apparsa per la prima volta sul motore Nettuno che spinge MC20 con una tecnologia ereditata dalla Formula 1 e basata sulla precamera. Al propagarsi della fiamma, la combustione viene trasferita dal volume della precamera al volume della camera di combustione tradizionale mediante una serie di fori appositamente dimensionati. Il risultato è una combustione più rapida, uniforme ed efficiente. La vera innovazione è l’utilizzo di questo componente in congiunzione ad una seconda candela che, unita al doppio sistema di iniezione, fa coesistere (all’interno dello stesso motore) due sistemi di combustione.

Maserati Grecale Trofeo

GRECALE FOLGORE

La futura versione 100% elettrica di Grecale sarà dunque denominata Folgore, nome identificativo delle BEV Maserati. Grecale Folgore arriverà sul mercato un anno dopo le versioni ibride e benzina, quindi a metà 2023. Sarà 100% made in Italy ed equipaggiata da una batteria di 105 kWh che utilizzerà la tecnologia a 400 Volt. Ancora sconosciute le specifiche del motore elettrico, tranne il valore della coppia, di 800 Nm. Il primo SUV elettrico di Maserati sarà inoltre riconoscibile dall’esclusivo colore Rame Folgore.

Le sospensioni ad aria sono standard su Grecale Trofeo, mentre sono opzionali sulle versioni Mild Hybrid. L’altezza delle molle ad aria è strettamente correlata al drive mode utilizzato: sei i livelli di regolazione, per un'escursione totale di 65 mm. Dalla modalità normale, le sospensioni vanno da un minimo di -35 mm della modalità Parking ad un massimo di +30 mm nella modalità Off Road.

Maserati Grecale, cinque modalità di guida

DRIVING MODE Il mix tra feeling di guida sportivo e comfort di livello superiore sono possibili anche grazie al nuovo sistema VDCM (Vehicle Dynamic Control Module) che permette un controllo della vettura a 360°. Diretta evoluzione del CDCM (Chassis Domain Control Module) presente su Maserati MC20, il VDCM ne eleva le potenzialità estendendo il campo di influenza all’intero veicolo, controllando la dinamica verticale, longitudinale e laterale. Cinque differenti modalità di guida: Comfort, GT, Sport, Corsa e Off Road.

Maserati Grecale, vendite a partire dall'estate 2022

Maserati Grecale in vendita a partire dal secondo semestre 2022, quindi - con buona approssimazione - a partire da luglio 2022. Listino prezzi dai 76.470 euro di Grecale GT, ai 114.950 euro di Grecale Trofeo.

Maserati Grecale, prezzi da 76.470 euro

GRECALE TROFEO GRECALE MODENA GRECALE GT MOTORE Motore V6 90° MTC twin turbo L4 MHEV con BSG L4 MHEV con BSG Cilindrata 3000 cc 1995 cc 1995 cc Potenza max. 530 CV @ 6500 giri/min 330 CV @ 5750 giri/min 300 CV @ 5750 giri/min Coppia max. 620 Nm @ 3000 - 5500 giri/min 450 Nm @ 2000 - 5000 giri/min 450 Nm @2000 – 4000 giri/min PRESTAZIONI 0-100 km/h (s) 3,8” 5,3” 5,6” 0-200 km/h (s) 13,8” 21,9'' 23,7'' Velocità massima (km/h) 285 km/h 240 km/h 240 km/h CONSUMI Consumi (ciclo combinato) l/100 km 11,2 8,8 - 9,3 8,7 - 9,2 Emissioni CO 2 (ciclo combinato) g/km 254 199 - 210 198 - 208 TRASMISSIONE Cambio 8HP75 Gen2 8 rapporti 8HP50 Gen 2.5 8 rapporti 8HP50 Gen 2.5 8 rapporti Trasmissione Trazione integrale con differenziale posteriore elettronico autobloccante a slittamento limitato Trazione integrale con differenziale posteriore meccanico autobloccante a slittamento limitato Trazione integrale con differenziale posteriore aperto meccanico (autobloccante a slittamento limitato optional) SOSPENSIONI Anteriori A quadrilatero con asse sterzante virtuale + ammortizzatori attivi e molle pneumatiche A quadrilatero con asse sterzante virtuale + ammortizzatori attivi e molle pneumatiche (optional) A quadrilatero con asse sterzante virtuale + ammortizzatori attivi (optional) e molle pneumatiche (optional) Posteriori Multilink + ammortizzatori attivi e molle pneumatiche Multilink + ammortizzatori attivi e molle pneumatiche (optional) Multilink + ammortizzatori attivi (optional) e molle pneumatiche (optional) DIMENSIONI E PESI Pneumatici ant. / post. Ant. 255/40 R21 / Post. 295/35 R21 Ant. 255/45 R20 / Post. 295/40 R20 Ant./Post. 235/55 R19 L x D x H (mm) 4.859 x 1.979 x 1.659 4.847 x 1.979 x 1.667 4.846 x 1.948 x 1.670 Passo (mm) 2.901 2.901 2.901 Carreggiata ant. / post. (mm) 1.621 / 1.694 1.621 / 1.694 1.621 / 1.694 Capacità di carico (l) 570 535 535 Capacità serbatoio carburante (l) 64 64 64 Peso omologato (Kg) 2.027 1.895 1.870

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/03/2022