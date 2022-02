Maserati Grecale: sempre meno camuffata nelle nuove foto ufficiali

Si scopre poco a poco il nuovo SUV di medie dimensioni Maserati Grecale, che in questo set di foto ufficiali rivela...

Si avvicina la world premiére, prevista per questa primavera, ma intanto la Casa del tridente non rinuncia a riattizzare le braci della curiosità attorno al suo prossimo SUV di medie dimensioni: Maserati Grecale. Del nuovo modello si è già ipotizzato parecchio: dall'arrivo anche di una versione Trofeo al motore che potrebbe equipaggiarla. Di concreto ci sono solo immagini più o meno camuffate della carrozzeria e degli interni.

Maserati Grecale, vista 3/4 posteriore con gli scarichi in evidenza

IL MOTORE Altrettanto certo, come dimostrano le immagini in questo servizio, che là, da qualche parte, sotto al cofano, si trova un motore endotermico generoso. A dichiararlo apertamente quei quattro scarichi posteriori, che mai potrebbero trovere posto su un'auto elettrica. Ma questo già lo sapevamo. Tuttavia il nuovo set di immagini - distribuite ufficialmente da Maserati - mostra l'auto un po' più chiaramente di prima: con pellicole di camuffamento meno coprenti.

Maserati Grecale, vista laterale. Evidenti i richiami alla Levante

LO STILE Ed ecco che, spogliandosi un po', la Grecale mostra una fiancata che richiama da vicino le forme della sorella maggiore Levante. Il frontale, dalle linee spiccatamente curve, ripropone una presa d'aria arrotondata che affonda le sue origini nel prototipo Birdcage, da cui è nato il family feeling delle Maserati della storia recente. Caratteristica anche la calandra, con i suoi preziosi ed eleganti listelli verticali. Da via Ciro Menotti a Modena, per ora, è tutto. Speriamo in ulteriori dettagli quanto prima.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/02/2022