Grecale Mission from Mars, la prima Fuoriserie è spaziale. Video

Per una Maserati speciale, un'edizione limitata ultraspeciale. Anzi, un esemplare unico. Ancora fresca di world premiere, Grecale già apre il libro dei trucchi e gioca a fare l'extraterrestre. Dall'esclusiva divisione Fuoriserie, ecco Grecale Mission From Mars, un nome che è tutto un programma. Vai di video.

ASTRO SUV Gli esterni sono in Galactic Orange, interpretazione Fuoriserie della scocca in un colore a più strati con base super liquida, che ricorda il metallo fuso, su una resina arancio-rossa intesa, quasi glassata, futuristica. A completare il quadro, Grecale Mission From Mars calza speciali cerchi Vortex Wheels: non una semplice personalizzazione cromatica del cerchio, bensì un vero e proprio racconto della lavorazione meccanica della materia stessa, col disegno di un vortice che si genera non appena i pneumatici iniziano a rotolare. La superficie cruda viene protetta da un top coat trasparente inchiostrato nero. I pneumatici stessi, invece, sono grigi, in una miscela speciale dedicata al Pianeta Rosso.

SUPERSONICA Grecale Mission From Marse si distingue anche per i badge specifici, il Tridente sul C Pillar che si fonde nella carrozzeria diventando bidimensionale. Il logo è grafico e viene reinterpretato con effetto glitch a simboliggiare sia il flusso di onde e di informazioni che provengono dallo spazio, sia per richiamare alla mente il senso di movimento e di altissima velocità.

GALATTICA Spaziale è anche la connectivity di bordo, con gli occupannti che trovano una speciale “mappa stellare” direttamente sul soffitto: alzando lo sguardo, si ammira una proiezione delle principali costellazioni. Anche i sedili sono il perfetto connubio tra una grafica ispirata alle correnti elettriche di Marte, alle tute degli astronauti e alla ultime tendenze fashion che uniscono craftmanship e innovazione. La tecnologia regna infine anche a livello dei rivestimenti: laserature passanti con backing a contrasto multicolore saldati, nastrature, riporti siliconici, embossing e debossing su pelle, valorizzazione dei materiali automotive come l’Alcantara e pelle, sono utilizzati in tutti gli interni della vettura. Grecale ora anche il nome di un ''vento solare''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2022